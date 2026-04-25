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Finisce in parità la sfida del Valentino Mazzola contro l’Atalanta: come cambia la classifica dei torelli

Finisce 0-0 la sfida del Valentino Mazzola tra Torino e Atalanta Primavera. Gara bloccata e poche emozioni contro i bergamaschi, pochissime palle gol per entrambe le squadre, al netto di qualche occasione creata dai nerazzurri con il solito Baldo, capocannoniere del campionato.

Un punto comunque importante per i torelli alla luce del livello dell’avversario, reduce da 11 risultati utili consecutivi e imbattuta da quasi tre mesi in campionato. Con questo pareggio i granata mantengono invariato a cinque punti il distacco dalla zona playout, dato il pareggio del Napoli contro l’Inter.

Con 43 punti conquistati in 35 giornate il Toro occupa infatti la quindicesima posizione in classifica, a meno uno dalla Lazio quattordicesima e che potrebbe quindi allungare nella giornata di domani in casa del Frosinone. I torelli guadagnano però un punto sul Sassuolo sedicesimo, che ha perso in casa del Cesena, allungando quindi a 3 punti il distacco dal sedicesimo posto.

La classifica

Ecco la classifica aggiornata del torneo dopo il risultato del Toro della 35a giornata, con i granata che mantengono 5 punti di vantaggio sulla zona play out.

  1. Parma 61
  2. Cesena 61
  3. Fiorentina 59*
  4. Roma 56
  5. Atalanta 54
  6. Inter 53
  7. Bologna 52*
  8. Genoa 49*
  9. Juventus 48
  10. Lecce 47*
  11. Verona 45*
  12. Monza 45*
  13. Milan 44*
  14. Lazio 44*
  15. Torino 43
  16. Sassuolo 40
  17. Napoli 38
  18. Cagliari 34*
  19. Frosinone 30*
  20. Cremonese 24

* una partita in meno

Kenny Momba Liema Olinga of Torino FC U19 in action during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.
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ultimo aggiornamento: 25-04-2026

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Primavera Torino-Atalanta 0-0: il tabellino