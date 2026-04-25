Finisce in parità la sfida del Valentino Mazzola contro l’Atalanta: come cambia la classifica dei torelli
Finisce 0-0 la sfida del Valentino Mazzola tra Torino e Atalanta Primavera. Gara bloccata e poche emozioni contro i bergamaschi, pochissime palle gol per entrambe le squadre, al netto di qualche occasione creata dai nerazzurri con il solito Baldo, capocannoniere del campionato.
Un punto comunque importante per i torelli alla luce del livello dell’avversario, reduce da 11 risultati utili consecutivi e imbattuta da quasi tre mesi in campionato. Con questo pareggio i granata mantengono invariato a cinque punti il distacco dalla zona playout, dato il pareggio del Napoli contro l’Inter.
Con 43 punti conquistati in 35 giornate il Toro occupa infatti la quindicesima posizione in classifica, a meno uno dalla Lazio quattordicesima e che potrebbe quindi allungare nella giornata di domani in casa del Frosinone. I torelli guadagnano però un punto sul Sassuolo sedicesimo, che ha perso in casa del Cesena, allungando quindi a 3 punti il distacco dal sedicesimo posto.
La classifica
Ecco la classifica aggiornata del torneo dopo il risultato del Toro della 35a giornata, con i granata che mantengono 5 punti di vantaggio sulla zona play out.
- Parma 61
- Cesena 61
- Fiorentina 59*
- Roma 56
- Atalanta 54
- Inter 53
- Bologna 52*
- Genoa 49*
- Juventus 48
- Lecce 47*
- Verona 45*
- Monza 45*
- Milan 44*
- Lazio 44*
- Torino 43
- Sassuolo 40
- Napoli 38
- Cagliari 34*
- Frosinone 30*
- Cremonese 24
* una partita in meno