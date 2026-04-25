Primavera Torino-Atalanta, la diretta della partita del campionato di Primavera 1: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Reduce dal ko contro il Genoa, il Torino Primavera si prepara ad affrontare la volata finale del campionato in questo ultimo scorcio di stagione, reso più sereno dal filotto di risultati positivi ottenuti nei mesi precedenti. Le recenti sconfitte contro Cesena e Genoa, infatti, non hanno compromesso la corsa salvezza dei torelli guidati da Baldini, che mantengono cinque punti di vantaggio sulla zona playout a quattro giornate dalla fine. L’obiettivo è ora inevitabilmente quello di blindare la permanenza in categoria, a partire dall’impegno di questo pomeriggio. I granata sono infatti attesi alle ore 15 dalla sfida casalinga contro l’Atalanta allenata da Giovanni Bosi, in un incontro che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Primavera Torino-Atalanta: la diretta

5′ Calcio di punizione in favore del Toro affidato a Kugyela, la conclusione si stampa però sulla barriera

1′ Doppia sostituzione all’intervallo: per l’Atalanta dentro Pedretti per Belli, per il Toro dentro Bonacina per Conzato

SECONDO TEMPO

45′ Finisce qui il primo tempo tra Torino e Atalanta

45′ Finisce a terra Gabellini in area di rigore bergamasca, la panchina granata lamenta un possibile calcio di rigore

44′ Baldo semina il panico in area di rigore granata, ma la Dea non riesce a sbloccare il punteggio

42′ Calcio d’angolo in favore del Toro che si conclude però in un nulla di fatto

37′ Meno di dieci minuti alla fine dell’incontro, i quali ritmi stentano a decollare: regge la parità tra Torino e Atalanta

34′ A terra Kugyela, toccato al volto da Belli

32′ Ballanti ci prova da fuori ma non centra lo specchio della porta

26′ Prima grande occasione dell’incontro per la Dea, sempre con il solito Baldo che tira verso lo specchio con un diagonale rasoterra. La conclusione si spegne però larga di pochi centimetri

25′ Tiro di Conzato ribattuto dalla difesa atalantina

24′ Il Torino ha ora abbassato molto il suo baricentro, permettendo ai bergamaschi di muovere palla nell’ultimo terzo di campo con molta facilità

21′ Pressing alto dell’Atalanta nella trequarti granata, i bergamaschi provano ad impostare delle azioni offensive

17′ Intervento coraggioso di Santer in uscita, il portiere granata interviene in maniera pulita sul pallone

13′ Fase compassata dell’incontro, nessuna delle due squadre aumenta più di troppo i giri del motore

9′ Primo tiro in porta dell’incontro da parte di Baldo, il capocannoniere della Dea e del campionato. Blocca Santer

6′ Fasi di studio

3′ Subito aggressivi i torelli di Baldini nelle prime fasi dell’incontro

1′ Calcio d’inizio, al via la sfida tra Torino e Atalanta

PRIMO TEMPO

Primavera Torino-Atalanta 0-0: il tabellino

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Torino (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Ferraris, Perciun, Ballanti; Conzato (st 1′ Bonacina), Gabellini, Kugyela. A disp: Cereser, Gallo, Zeppieri, Adam, Ewurum, Befani, Gatto, Olinga, Nascimento, Luongo. All: Baldini

Atalanta (3-4-1-2): Anelli, Ramaj, Baldo, Parmiggiani, Valdivia, Isoa, Belli (st 1′ Pedretti), Arrigoni, Leandri, Mouisse, Camara. A disp: Barbieri, Galafassi, Cakolli, Artesani, Cojocariu, Rinaldi, Mungari, Bono, Aliprandi, Frascolla. All: Bosi.

Primavera Torino-Atalanta: il prepartita

Quinti in classifica con 53 punti, i nerazzurri, dopo un avvio di stagione positivo, hanno attraversato una fase centrale particolarmente complicata. Tra dicembre e metà febbraio, l’Atalanta ha ottenuto un solo successo in campionato, un periodo negativo che rischiava di compromettere le ambizioni del club bergamasco. La squadra ha però saputo reagire: l’ultimo ko risale infatti al 2 febbraio, seguito da una serie di undici risultati utili consecutivi nelle ultime undici, che hanno rilanciato i ragazzi di Bosi, ora nuovamente in corsa per le posizioni di vertice.

Primavera Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Ferraris, Perciun, Ballanti; Conzato, Gabellini, Kugyela. A disp: Cereser, Gallo, Zeppieri, Adam, Ewurum, Befani, Gatto, Olinga, Nascimento, Bonacina, Luongo. All: Baldini

Atalanta (3-4-1-2): Anelli, Ramaj, Baldo, Parmiggiani, Valdivia, Isoa, Belli, Arrigoni, Leandri, Mouisse, Camara. A disp: Barbieri, Galafassi, Cakolli, Artesani, Cojocariu, Rinaldi, Mungari, Bono, Aliprandi, Pedretti, Frascolla. All: Bosi.

Primavera Torino-Atalanta: dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Torino-Atalanta valida per la 35a giornata del campionato Primavera 1 è visibile in esclusiva su Sportitalia, emittente televisiva che ha i diritti del campionato, sul canale 60 e in streaming sul sito ufficiale.