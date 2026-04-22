Il centrocampista moldavo granata ha finalmente realizzato la sua prima rete stagionale: contro il Genoa prova da protagonista

Il Torino Primavera lunedì in casa del Genoa ha mancato la possibilità di ottenere punti preziosi per ampliare il margine di vantaggio sulla zona rossa della classifica.

In una gara rocambolesca, terminata sul risultato di 4-2 per i padroni di casa, Perciun si è distinto come uno dei migliori dei granata in campo. Il suo gol nei primi minuti di gara aveva infatti permesso alla squadra di Baldini di passare in vantaggio, ma nella ripresa i liguri hanno avuto la meglio. Per il Torino è stata una gara macchiata da diversi errori sotto porta e fragilità difensive che si sono poi rivelate fatali per l’esito finale della gara. Tuttavia nonostante il risultato punitivo, contro il Genoa Perciun ha effettuato la sua prima rete stagionale.

Prestazione positiva di Perciun

L’unica nota positiva della sconfitta contro il Genoa è stata infatti la prestazione di Perciun, che dopo settimane difficili è finalmente tornato a essere decisivo. Contro i liguri si è infatti rivisto il centrocampista che aveva fatto un’ottima impressione su Vanoli, che gli aveva permesso di esordire in Serie A. Dai piedi del centrocampista moldavo sono infatti nate tutte le azioni più pericolose dei granata, e su tutte, l’azione del gol è stata l’apice della sua prestazione. All’11esimo minuti, il classe 2006 è infatti entrato in possesso del pallone, e dopo aver superato in dribbling due difensori avversari è riuscito a bucare il portiere con la rete del momentaneo 1-0.

Prima gioia in un campionato difficile

Nel corso della stagione 2025/2026, Perciun ha attraversato diverse settimane difficili, a causa degli infortuni e delle scelte tecniche dell’allenatore che in più occasioni l’hanno visto ricoprire un ruolo marginale nella squadra. Tuttavia, dopo l’ultimo periodo, il centrocampista è tornato a giocare sul campo con regolarità, fattore che gli ha permesso di ritrovare fiducia. Adesso, dopo essere tornato in forma, Perciun avrà il compito di guidare fino alla fine i suoi compagni di squadra per riuscire a centrare il risultato della salvezza prima del termine della stagione.