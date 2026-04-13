Primavera del Torino che torna a vincere, battendo 3-0 la Cremonese in un match giocato per metà in 10 uomini
Torna a sorridere Baldini, con il Torino Primavera che torna a vincere in campionato, nonostante in panchina fosse assente l’allenatore granata dopo la squalifica rimediata contro il Cesena. Torelli scatenati che vincono 3-0, contro una Cremonese che si conferma ultima della classe. 3 punti fondamentali per raggiungere l’obiettivo salvezza e vittoria di squadra, nonostante le difficoltà dovute specialmente all’espulsione di Acquah a inizio secondo tempo.
La sintesi della partita
La burrascosa gara di Orbassano inizia un po’ spenta e piatta, per via anche di un campo in condizioni di difficile praticabilità vista la pioggia che per tutta la giornata si è abbattuta sul terreno di gioco. Numerosi lanci lunghi e rimpalli di poca utilità nei primi 45′, fino a che, proprio all’ultimo istante, un tocco di mano in area di rigore della Cremonese porta all’episodio che ha aperto le danze della partita. Calcio di rigore per i granata! Da dischetto si presenta lo specialista Gabellini, che spiazza Cassin e porta avanti i torelli. Nel secondo tempo, Toro che parte fortissimo e raddoppia al 3′ della ripresa con Conzato. 5 minuti più tardi Acquah, a gioco fermo, tira una gomitata con rabbia contro Pavesi (in un momento di proteste) e viene espulso, rischiando di compromettere la partita quando mancavano ancora più di 35 minuti da giocare. Al 34′ è lo stesso Pavesi che commette fallo su Gatto lanciato a rete, da quel calcio di punizione (al 36′) Kugyela trova il rocambolesco gol del 3-0, con un Cassin forse confuso da una leggera deviazione sul tiro del granata. Finisce con la vittoria per 3 reti a 0 dei torelli di Baldini.
La classifica
Terminata così anche la 33a giornata di Primavera 1 per il Torino, ecco la classifica aggiornata del torneo, con i granata a +6 sulla zona play out.
- Parma 58
- Cesena 58
- Fiorentina 56
- Roma 54
- Bologna 51
- Atalanta 49
- Inter 49
- Lecce 47
- Juventus 47
- Genoa 46
- Monza 45
- Lazio 43
- Milan 42
- Torino 42
- Hellas Verona 42
- Sassuolo 39
- Napoli 36
- Cagliari 31
- Frosinone 27
- Cremonese 24