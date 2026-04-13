Primavera del Torino che torna a vincere, battendo 3-0 la Cremonese in un match giocato per metà in 10 uomini

Torna a sorridere Baldini, con il Torino Primavera che torna a vincere in campionato, nonostante in panchina fosse assente l’allenatore granata dopo la squalifica rimediata contro il Cesena. Torelli scatenati che vincono 3-0, contro una Cremonese che si conferma ultima della classe. 3 punti fondamentali per raggiungere l’obiettivo salvezza e vittoria di squadra, nonostante le difficoltà dovute specialmente all’espulsione di Acquah a inizio secondo tempo.

La sintesi della partita

La burrascosa gara di Orbassano inizia un po’ spenta e piatta, per via anche di un campo in condizioni di difficile praticabilità vista la pioggia che per tutta la giornata si è abbattuta sul terreno di gioco. Numerosi lanci lunghi e rimpalli di poca utilità nei primi 45′, fino a che, proprio all’ultimo istante, un tocco di mano in area di rigore della Cremonese porta all’episodio che ha aperto le danze della partita. Calcio di rigore per i granata! Da dischetto si presenta lo specialista Gabellini, che spiazza Cassin e porta avanti i torelli. Nel secondo tempo, Toro che parte fortissimo e raddoppia al 3′ della ripresa con Conzato. 5 minuti più tardi Acquah, a gioco fermo, tira una gomitata con rabbia contro Pavesi (in un momento di proteste) e viene espulso, rischiando di compromettere la partita quando mancavano ancora più di 35 minuti da giocare. Al 34′ è lo stesso Pavesi che commette fallo su Gatto lanciato a rete, da quel calcio di punizione (al 36′) Kugyela trova il rocambolesco gol del 3-0, con un Cassin forse confuso da una leggera deviazione sul tiro del granata. Finisce con la vittoria per 3 reti a 0 dei torelli di Baldini.

La classifica

Terminata così anche la 33a giornata di Primavera 1 per il Torino, ecco la classifica aggiornata del torneo, con i granata a +6 sulla zona play out.

Parma 58 Cesena 58 Fiorentina 56 Roma 54 Bologna 51 Atalanta 49 Inter 49 Lecce 47 Juventus 47 Genoa 46 Monza 45 Lazio 43 Milan 42 Torino 42 Hellas Verona 42 Sassuolo 39 Napoli 36 Cagliari 31 Frosinone 27 Cremonese 24