L’esterno ungherese ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2028
Torino, novità in casa Primavera. Il club ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 dell’esterno ungherese Zalan Kugyela. In seguito, il comunicato ufficiale.
“Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Zalan Kugyela fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!“