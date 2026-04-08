Lo scozzese ha siglato un gol pesante: il suo contratto scadrà nel 2027 ma non resterà senza rinnovo

Dal suo arrivo al Torino, Adams si è spesso distinto come uno dei protagonisti della rosa. Nella passata stagione, lo scozzese ha sostituito per gran parte del campionato Zapata, riuscendo a emergere grazie a 10 gol realizzati nella sua prima annata in granata. Nell’attuale campionato, Adams ha già messo a segno 5 reti, che lo collocano come terzo miglior realizzatore del Torino. Nonostante la buona prestazione contro il Pisa, nelle settimane precedenti aveva attraversato un periodo difficile caratterizzato da un digiuno prolungato dal gol, prima di tornare finalmente a sbloccarsi nell’ultima partita.

L’incognita del mercato

Al momento, Adams ha un contratto che lo lega al Torino fino a giugno 2027, ma prima dell’inizio della nuova stagione la società valuterà l’opportunità di un rinnovo. Qualora le condizioni non dovessero garantire un futuro stabile in granata, il club potrebbe prendere in considerazione una cessione per evitare di perderlo a parametro zero. Lo scozzese rappresenta attualmente uno dei giocatori di maggior valore di mercato della squadra, e per questo le trattative dei prossimi mesi saranno decisive per chiarire il suo futuro, con alcune squadre già sullo sfondo come possibili destinazioni.

In attesa di Zapata il Torino punta su Adams

Nelle ultime settimane, Zapata ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare l’ultima gara di campionato, privando il Torino di uno dei suoi riferimenti offensivi principali. In attesa del suo pieno recupero, la squadra granata potrà comunque fare affidamento su Adams, che al rientro dagli impegni con la Nazionale ha subito ritrovato la rete, confermando di poter dare un contributo importante anche in assenza del colombiano. Al momento, Simeone continua a essere l’insostituibile punto di riferimento in avanti, ma nelle prossime settimane sarà proprio il confronto tra lo scozzese e Kulenovic a tenere acceso il ballottaggio per completare il reparto offensivo.