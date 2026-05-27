L’ex terzino granata è seguito dal Toro come possibile allenatore: ecco come potrebbe interfacciarsi all’attuale rosa granata

Terminata la stagione 2025/26 è tempo di valutazioni in casa Torino: l’annata appena conclusa si è rivelata molto sotto le aspettative, con anche un esonero nei confronti dell’allenatore scelto ad inizio anno (Marco Baroni) e il subentro del un nuovo tecnico, Roberto D’Aversa. Tuttavia, come noto, il pescarese ha firmato un contratto di pochissimi mesi, che lo legherà ancora per pochi giorni al Torino, con il club di Urbano Cairo che sembrerebbe intenzionato a cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione. Tra i nomi più chiacchierati quello di Ignazio Abate, noto ex terzino del Milan e della nazionale italiana, con un passato anche al Toro e che ora si trova ad allenare la Juve Stabia, in Serie B.

Come gioca Abate

Il tecnico campano ha portato la sua Juve Stabia fino alla semifinale playoff di Serie B, con una stagione di grande livello della sua squadra. Il gioco delle squadre di Abate (solitamente disposte con un 3-5-2 in fase di possesso) si basa innanzitutto sulla costruzione dal basso, elemento fondamentale per l’allenatore. In fase di possesso il centrocampista più volto all’impostazione (regista) tende ad abbassarsi quasi al livello dei 3 difensori, per garantire più idee in costruzione.

Importante il ruolo dei quinti di centrocampo, a cui Abate chiede un forte dispendio di energie per poter supportare sia la fase offensiva che quella difensiva, dove la linea che si tende a comporre è proprio formata da 5 uomini: scelta volta a creare densità e a ridurre gli spazi a disposizione degli attacchi avversari.

Il Toro si predispone al suo gioco

Sicuramente la rosa attuale del Torino si predispone al gioco di Abate, per via anche della continuità nel modulo e per la presenza di un play come Ilkhan che potrebbe essere un ottimo elemento da affidare al tecnico. Oltre al turco, anche esterni di spinta come Obrador e (seppur difficilmente titolare il prossimo anno) Pedersen possono fare al caso di Abate, così come un difensore roccioso come Ismajli, unica vera certezza dell’attuale difesa granata, che resta da ricostruire sul mercato. Importante potrebbe essere l’apporto di una mezz’ala di spinta come Casadei, senza dimenticarsi dell’importante parco attaccanti del Toro, che attende però di capire quanto integro potrà uscire dalla sessione di calciomercato estivo.