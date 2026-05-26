Ecco le ultime voci di mercato intorno alle panchine di Serie A: tanti nomi associati a diverse società in vista della prossima stagione

Sono diverse le squadre di Serie A che hanno concluso positivamente la propria stagione, ma sono forse ancora di più quelle che, dopo un’annata deludente o al di sotto delle aspettative, si preparano a intervenire in maniera significativa in vista del prossimo campionato. Con il termine della stagione, infatti, molte società stanno valutando cambiamenti importanti in panchina per aprire un nuovo ciclo tecnico e provare a rilanciare i propri progetti.

Il Milan rivoluziona la dirigenza

Tra i casi più delicati c’è sicuramente quello del Milan. Dopo una stagione negativa, il club rossonero ha deciso di separarsi da Massimiliano Allegri e da parte della dirigenza, avviando così una nuova fase di ricostruzione. La società è ora alla ricerca di un allenatore in grado di riportare stabilità e risultati, mentre proprio Allegri potrebbe presto ripartire dal Napoli. Dopo l’addio di Antonio Conte, il tecnico livornese rappresenta infatti uno dei principali candidati per la panchina azzurra insieme a Vincenzo Italiano, reduce da una stagione sufficiente alla guida del Bologna. Nei prossimi giorni sono previsti incontri con entrambi gli allenatori per definire le strategie future del club campano.

Gattuso vicino alla Lazio

Situazione in evoluzione anche in casa Lazio e Torino. Dopo una stagione particolarmente turbolenta, i biancocelesti sembrano orientati a salutare Sarri, che potrebbe a sua volta raccogliere l’eredità di Palladino sulla panchina dell’Atalanta. Nonostante il tecnico sia riuscito a ridare equilibrio e identità alla formazione bergamasca, la sua esperienza con la Dea sembra ormai vicina alla conclusione. Per sostituire Sarri, la Lazio starebbe valutando il profilo di Gattuso, nome che nelle ultime settimane era stato accostato anche al Torino. Anche il club granata vive infatti una situazione di forte incertezza sul futuro della panchina, con diversi profili già monitorati dalla società: da Juric ad Abate, passando per Aquilani, tutti possibili candidati per raccogliere l’eredità di D’Aversa in caso di addio.