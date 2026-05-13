L’ormai ex difensore del Torino, ceduto in prestito al Sassuolo, verrà riscattato dai neroverdi a fine stagione

Sebastian Walukiewicz ha convinto a suon di buone prestazioni la dirigenza neroverde, che sembra essere orientata a riscattare il giocatore a fine stagione. L’ormai ex difensore granata si è trasferito durante la scorsa estate al Sassuolo, dopo 11 mesi dal suo arrivo, con la formula del prestito oneroso a 467.000 Euro e un’opzione di riscatto fissata a circa 5 milioni di Euro. Il buon impatto del polacco e il cospicuo minutaggio ottenuto ha soddisfatto la dirigenza neroverde a tal punto da volerlo tenere anche per la prossima stagione. In questo caso, arriverebbero circa 5 milioni di Euro nelle casse del Toro a fine stagione.

La poca fiducia a Torino e la rivincita a Sassuolo

Il difensore polacco era approdato sotto la Mole nell’estate del 2024, andando a completare il reparto difensivo. L’esperienza al Torino, durata poco meno di un anno, non ha convinto ne i tifosi e ne tanto meno la società che, a fine stagione, lo ha ceduto in prestito al Sassuolo. Il difensore polacco ha giocato 29 partite in granata, giocando quasi sempre come braccetto nella difesa a 3 prima del passaggio alla difesa a 4 che lo ha visto scivolare sempre più in basso alle gerarchie di Vanoli. Il trasferimento al Sassuolo gli ha dato sicuramente grande fiducia, tanto che ha disputato 34 gare in stagione condite da prestazioni di personalità e lucidità e con anche 1 assist a referto. Un rendimento che ha spinto la società a voler esercitare l’opzione di riscatto a fine stagione.