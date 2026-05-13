Il futuro del 33 granata è ancora incerto: il riscatto è stato fissato sui 9 milioni ma i granata cercano lo sconto

Approdato sotto la Mole durante il mercato di gennaio, Rafael Obrador si è ritagliato rapidamente spazio nel Torino. Il terzino spagnolo, arrivato dal Benfica, ha convinto per personalità, corsa e qualità tecnica, diventando, dopo un periodo di adattamento intervallato anche da un infortunio, la nota più interessante all’interno di una stagione ricca di note negative.

Futuro incerto, si lavora sulle cifre

Le sue prestazioni hanno acceso inevitabilmente i riflettori anche sul futuro. Il diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro viene considerato elevato dal Torino, che nelle prossime settimane proverà a trattare con il Benfica per ottenere uno sconto significativo. La volontà del club granata sarebbe quella di trattenere il giocatore, ma a cifre più sostenibili.

Molto dipenderà dall’apertura dei portoghesi e dalla possibilità di trovare un’intesa che soddisfi entrambe le società. Anche nel caso in cui non si arrivasse subito a una fumata bianca, i dialoghi potrebbero comunque proseguire più avanti durante l’estate.

Prestazioni convincenti dello spagnolo

Sul campo, Obrador ha mostrato qualità evidenti soprattutto nella fase offensiva. La sua spinta sulla fascia sinistra ha dato un nuovo volto al Torino, con due assist in campionato che certificano la capacità di incidere negli ultimi metri. Numerosi cross tentati, buona tecnica e continuità di corsa sono caratteristiche che hanno colpito i tifosi e, soprattutto, l’allenatore granata con cui lo spagnolo è sempre stato titolare. Non sono mancati, però, alcuni difetti in fase difensiva. In determinate situazioni l’ex Benfica ha evidenziato qualche incertezza nelle letture e nei duelli individuali, come visto nella gara contro l’Udinese, difetti che, tuttavia, sembra possibile limare rispetto ad altri casi. Infatti, Obrador resta un giocatore giovane, di gamba e arrivato da pochi mesi in Italia, dunque, il suo processo di crescita resta a un buono livello.