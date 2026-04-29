Il capitano ritrova forma e leadership dopo l’infortunio, ma si apre la riflessione in vista della prossima stagione

In una stagione complicata e segnata da diverse difficoltà – dai cambi in panchina allo sciopero del tifo, fino alle proteste della piazza – il Torino si avvicina alle ultime giornate di campionato forte di prestazioni in crescita rispetto al disastroso rendimento avuto sotto la gestione Baroni.

Tra atteggiamento e determinazione ritrovati, seppur a tratti, i miglioramenti dal punto di vista dello spirito e dell’attitudine sono evidenti dall’arrivo dell’ex Lecce ed Empoli, D’Aversa. Uno dei giocatori che ha maggiormente beneficiato di questo cambio è senza dubbio Duvan Zapata.

Il capitano, nonostante l’ennesimo problema fisico che lo ha costretto a saltare le sfide contro Pisa, Verona e Cremonese, sembra oggi più vicino alla sua miglior condizione dopo il grave infortunio del 2024, dal quale per mesi non era riuscito a recuperare pienamente.

Le dichiarazioni del colombiano

Dopo una lunga rincorsa, il colombiano è tornato a offrire prestazioni convincenti, risultando di nuovo un punto di riferimento per i granata, anche grazie al lavoro di D’Aversa, che ha rivitalizzato il gruppo dal suo arrivo. Il discorso, per quanto riguarda il capitano, si sposta inevitabilmente anche sul futuro, in vista della prossima stagione.

Nei giorni scorsi, intervistato a Coverciano in occasione dell’evento Inside The Sport 2026, Zapata ha parlato della sua situazione in maglia granata, senza sbilanciarsi: “Se resto al Torino? In teoria sì, ma in pratica non lo sai mai. Qui sto bene. Il futuro è incerto, nessuno lo conosce. Io mi concentro sul presente, cioè finire al meglio le partite che restano. Poi si vedrà, non lo so neanche io”.

Il futuro del capitano

Parole che non suonano come un addio, ma che aprono comunque una riflessione in vista della programmazione futura. A 35 anni appena compiuti, il capitano rappresenta un investimento importante per il Torino, con un ingaggio di circa 2,5 milioni netti a stagione. Il suo contratto, inoltre, è in scadenza il 30 giugno 2027. Prima dell’inizio della prossima stagione sarà quindi necessario prendere una decisione.

Zapata resta un elemento fondamentale per la squadra, ma età e ingaggio porteranno inevitabilmente a delle valutazioni da parte del club. Resta da capire se e come il rapporto potrà proseguire, e se ci sarà eventualmente la disponibilità del giocatore a rivedere le condizioni economiche per continuare il suo percorso in granata. Un tema destinato a tenere banco anche in vista della prossima sessione di mercato.