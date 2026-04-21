Il futuro della panchina del Torino è in dubbio: D’Aversa insegue la conferma mentre la società valuta le possibili alternative

Solo due mesi fa sembrava difficile poter prevedere che il Torino sarebbe stato in grado di centrare l’obiettivo della salvezza con diverse giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato.

Tuttavia, grazie all’arrivo di D’Aversa, la squadra granata è riuscita a invertire rapidamente il trend negativo mostrato nelle ultime settimane sotto la gestione di Baroni. Il Torino dalla disfatta contro il Genoa è ripartito in maniera soddisfacente, riuscendo a inaugurare una serie di prestazioni positive, anche se non tutte non hanno permesso di conquistare punti. A fronte dei risultati delle ultime settimane la società granata sta ora valutando il futuro per la prossima stagione, e ad oggi l’incertezza sull’allenatore è uno dei principali spunti di interesse.

D’Aversa insegue la conferma

Nonostante la prestazione decisamente anonima contro la Cremonese, il Torino di D’Aversa in poche settimane è riuscito a cambiare volto. Con la nomina del nuovo tecnico, la squadra ha ritrovato fiducia e stabilità, come hanno anche rivelato diversi giocatori della rosa nell’ultimo periodo. Ad oggi, la società non sembra aver già preso una decisione sul futuro di D’Aversa, ma è chiaro che il tecnico continua a rimanere un’opzione per la prossima stagione. A confermare questa possibilità è stato anche lo stesso Petrachi: “Per il futuro lo stiamo valutando, stiamo vedendo come andare avanti e che tipo di stagione vogliamo fare”.

Juric alternativa per il futuro

Il progetto di inizio stagione delineato del Torino non è andato nella direzione sperata, e per questo, sarà fondamentale intraprendere il prossimo campionato senza commettere gli stessi errori che hanno portato a una stagione decisamente deludente. Per farlo, la società granata sta approfondendo le possibili alternative per il futuro, e oltre alla possibile conferma di D’Aversa, diverse voci di mercato suggeriscono un possibile ritorno di Juric. Le ultime settimane della stagione risulteranno quindi determinanti per prendere una decisione per la panchina, e sarà quindi fondamentale per D’Aversa cercare di guidare la squadra in nuove prove positive e convincenti.