A termine della partita tra Torino e Verona Ardian Ismajli ha parlato in conferenza stampa del cambio allenatore

Che Marco Baroni non abbia lasciato un segno tra i giocatori del Torino lo si era capito. Vuoi per i risultati, vuoi per le partite chiude in goleada oppure per la poca compattezza del gruppo. E infatti prima dell’arrivo di Roberto D’Aversa a Torino, la squadra era ad un passo dalla Serie B. Ora invece è praticamente salva, non lotta per nulla di importante ma ha preso una strada ben diversa. Ardian Ismajli, uno dei giocatori che anche con Baroni aveva spazio (figuriamoci con D’Aversa che anche all’Empoli lo ha messo al centro della sua difesa a 3), a fine partita contro il Verona ha rilasciato delle dichiarazioni che sanno di forte bordata a Baroni.

Le sue parole

Ecco quello che ha detto in conferenza stampa: “Si vede che siamo diversi. Si vede che è cambiato l’allenatore. Abbiamo fatto 12 punti nelle ultime 6. Siamo diversi in tutte le cose e si vede. Ma quando dico diversi, dico che siamo diversi anche se in campo siamo gli stessi. Prima eravamo fuori posizione. Siamo diversi per come siamo messi in campo. Troppo indietro, adesso siamo messi meglio con i punti. Abbiamo partite per fare meglio e il Toro è una grande squadra. Speriamo di arrivare più in alto che in metà classifica”. Parole che si interpretano da sole. E infatti lo stesso albanese con Baroni non giocava al centro della difesa ma da braccetto destro. Ora invece gioca al centro e sta facendo molto meglio.

Non la miglior partita

Quella contro il Verona, anche se vinta per 2-1, non è stata la miglior partita di Ismajli al Toro soprattutto da quando c’è D’Aversa in panchina. Contro il Pisa aveva vinto il premio di migliore in campo. Invece contro il Verona si è fatto battere da Bowie che poi ha fatto il momentaneo 1-1. Fallo? Tanti i dubbi in merito. Bonacina ha interpretato che non fosse fallo. Invece il giocatore ha detto: “Ismajli sono anni che gioca in Serie A. Io quando vado giù è perché è fallo. Oggi l’arbitro ha sbagliato anche se non parlo mai dell’arbitro. Bowie mi ha dato una gomitata e io non potevo stare in piedi. Spero che non succedano mai questi errori. Anche loro possono sbagliare ma poi si possono perdere le partite”.