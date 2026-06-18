Carriera, ruolo e caratteristiche di Federico Ravaglia, estremo difensore del Bologna che piace ha intercettato l’attenzione dei granata

Dopo l’arrivo del nuovo allenatore, Ignazio Abate, prende piede la progettazione del Torino 2026/2027. La società granata, dopo una stagione ricca di problemi difensivi, ha incominciato a guardarsi intorno monitorando diversi nomi per la porta tra cui quello di Federico Ravaglia. Il portiere classe 1999 del Bologna è stato autore di una buona stagione in rossoblù dove, pur essendo il secondo portiere, ha disputato 25 gare tra campionato e coppe.

Ravaglia, la carriera

Nato a Bologna l’11 novembre 1999, Ravaglia è un calciatore di ruolo portiere di piede destro, a cui abbina grande reattività tra i pali un’importante statura fisica (196 cm). Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, l’estremo difensore ha giocato al Sudtirol e al Gubbio per poi esaltarsi al Frosinone e alla Reggina. Esperienze dopo le quali il Bologna, proprietaria del cartellino del portiere, lo ha riabbracciato durante la stagione 2023/2024 dove ha incominciato ad alternarsi con Skorupski collezionando 8 presenze tra campionato e coppa, alle quali si aggiungono le 15 della stagione successiva e le 26 di quella appena conclusa.

Ravaglia, la stagione 2025/2026

La stagione 2025/2026 è stata per Ravaglia una grande occasione in cui ha spesso rubato l’occhio con grandi interventi. Il portiere italiano ha potuto infatti approfittare dell’assenza di Skorupski, portiere titolare del Bologna, rimasto per diverso tempo fermo ai box a causa di noie muscolari. In questo periodo Ravaglia ha potuto disputare un maggior numero di gare: 25 gare tra campionato, coppe europee e Coppa Italia in cui ha incassato 45 gol e registrato 2 clean sheet. Numeri non esaltanti che, però, non nascondono numerosi ottimi interventi compiuti all’interno di uno scenario difensivo non impeccabile.