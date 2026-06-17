Alle 22 il debutto della sua Croazia al Mondiale: per Vlasic è la seconda volta dopo l’edizione in Qatar del 2022

Nikola Vlasic è atteso dal debutto con la sua Croazia: alle 22 la sfida all’Inghilterra nella prima gara dei gironi. “Per me il Mondiale vuol dire che il lavoro ha dato i suoi frutti – il messaggio condiviso dal sito ufficiale – e sono onorato di rappresentare il mio Paese. Sono emozionato per questa sfida all’Inghilterra, è una gran bella nazionale, le ultime volte non siamo riusciti a batterli ma ora abbiamo la possibilità di farlo. Mentalmente è più facile perché è il mio secondo Mondiale, quindi sono mentalmente pronto. Il più bel ricordo è il terzo posto contro il Marocco lo scorso Mondiale, è stato emozionante”.