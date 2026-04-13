Il Cholito contro il Verona ha realizzato la sua nona rete in campionato, la terza consecutiva all’Olimpico Grande Torino

Il Torino con il successo contro il Verona ha confermato l’attuale periodo di forma che ha visto i granata guadagnare punti preziosi nelle ultime uscite.

I 3 punti ottenuti contro i veneti hanno permesso ai granata di avvicinarsi sempre di più a centrare l’obiettivo della salvezza, un traguardo che prima dell’arrivo di D’Aversa non sembrava essere così alla portata. Merito del recente va anche a Simeone, l’autore della rete dell’1-0 che ha fin da subito indirizzato l’incontro in favore dei padroni di casa.

Terzo gol consecutivo in casa

Il Cholito con la rete realizzata contro il Verona ha eguagliato un prezioso traguardo che era riuscito a raggiungere solamente nella stagione 2021/2022, proprio con la maglia dei veneti. Dopo il gol casalingo effettuato contro la Lazio e contro il Parma, contro la formazione di Sammarco, Simeone è riuscito a realizzare la terza rete consecutiva tra le mura di casa. L’ultima volta in cui era riuscito a conseguire questo risultato era stato proprio nell’ottobre del 2021, quando Simeone realizzò tre reti consecutive anche con la maglia del Verona, in quella che fino ad ora rimane la sua migliore stagione in carriera grazie ai 17 gol in 35 partite.

A una distanza dalla doppia cifra

Nella sua prima stagione in granata, Simeone si avvicina sempre di più all’obiettivo della doppia cifra. Con il gol segnato contro il Verona, il Cholito ha infatti raggiunto quota nove reti in campionato, confermando una continuità realizzativa già vista nelle sue precedenti esperienze in Serie A con Genoa, Fiorentina, Cagliari e Verona. Inoltre, con un’altra marcatura, l’argentino supererebbe anche il rendimento offensivo fatto registrare da Adams nella sua prima stagione al Torino, chiudendo così davanti al compagno per numero di gol segnati al debutto in granata.