Il pagellone finale di Rafael Obrador: l’esterno spagnolo è arrivato a gennaio ma è stato decisivo sulla corsia di sinistra

La stagione 2025/2026 è giunta al termine ed è tempo di pagellone di fine anno per tutti i giocatori. Tocca adesso allo spagnolo numero 33 del Torino Rafael Obrador. L’esterno sinistro è stato una vera e propria freccia e ha fatto molto bene. Peccato che non sia arrivato in estate, ma è arrivato con Petrachi il 19 gennaio in prestito dal Benfica. Contratto fino al 30 giugno 2026, con i granata che hanno il diritto di riscatto. Obrador è stato il titolare della seconda metà di stagione e ha contributo in maniera significativa alla salvezza, scalzando in quel ruolo Aboukhlal (infortunato), Biraghi, Nkounkou e Lazaro.

Una stagione ottima

In totale 17 presenze per lui tra Serie A e Coppa Italia, di cui solo 1 in coppa. 1 gol e 3 assist, con un solo cartellino giallo preso. Esordio amaro in Serie A durante Como-Torino 6-0, ma poi la sua è stata una parabole crescente. Ha sempre giocato e bene. Tanta corsa e tanti movimenti offensivi, con un piede finalmente in grado di crossare bene e creare pericoli da quella parte. Da migliorare la fase difensiva, ma si tratta di un classe 2004 e non è un terzino sinistro ma bensì un esterno sinistro. Non ha giocato solo Torino-Bologna 1-2 per infortunio al polpaccio. Gli assist sono arrivati in Torino-Lazio 2-0 (per Zapata), Torino-Verona 2-1 (per Casadei) e in Torino-Juventus 2-2 (per Casadei). Il gol invece è arrivato in Cagliari-Torino 2-1 ed è stato veramente spettacolare, con un tiro da fuori che si è insaccato all’incrocio dei pali.

Futuro incerto

Costo del riscatto: 9 milioni di euro. I granata cercano lo sconto dal Benfica, ma non è una situazione facile. Infatti il Benfica lo aveva pagato 5 milioni dal Real Madrid e deve agli spagnoli il 50% sulla futura plusvalenza, che può essere fatta se il Torino lo compra. Quindi non può essere fatto uno sconto esagerato, altrimenti il Benfica va a guadagnarci poco. Inciderà anche la volontà del giocatore. Per ora il futuro è incerto.

Presenze totali: 17

Gol: 1

Assist: 3

Cartellini gialli: 1

Cartellini rossi: 0



VOTO: 6.5