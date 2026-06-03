Il Cholito ha confermato la necessità di fare delle scelte per il proprio futuro calcistico. L’opzione River Plate stuzzica l’argentino

Recentemente, sui profili social di @valetparking__, è stato pubblicato uno spezzone di un’intervista fatta al Cholito Giovanni Simeone, in merito al suo futuro calcistico e al suo rapporto con il campionato argentino, al quale è per altro stato accostato nell’ultimo periodo.

Le dichiarazioni di Simeone

Il Cholito ha risposto così alla domanda sul suo imminente futuro calcistico: “Ci sono delle decisioni da prendere sul mio futuro”.

Seguentemente, alla provocazione di un possibile approdo al Racing Club, squadra a cui è molto legato il padre Diego, l’attaccante ha risposto: “Sicuramente sono legato al Racing, ma considerate che per moltissimo tempo sono rimasto fortemente legato al River. Per me il River è stato molto importante, stavo 12 ore al giorno lì, ho vissuto tutto il mio percorso scolastico. La mia vita era piena di River. E nel River sono diventato calciatore. Per me il River è tutto”.

Possibile addio

Nonostante le parole di Simeone non confermino o smentiscano le voci di mercato che accosterebbero il Cholito al River Plate, queste danno la misura del legame che il 18 granata ha con il club argentino (per altro gemellato con quello italiano) e ciò non farà di certo dormire sonni tranquilli ai tifosi del Toro, che sperano di poter ancora godere dei gol del proprio attaccante durante la prossima stagione.