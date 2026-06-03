Ecco la classifica delle squadre di serie A con più giocatori convocati in nazionale. Il Torino conta 3 granata

Con la conclusione del campionato di Serie A, i giocatori delle rispettive squadre si preparano a rappresentare le proprie nazioni in vista del Mondiale. Sono infatti diversi i calciatori del campionato italiano convocati dalle rispettive nazionali, In particolare, spicca una nazione che ha dato più giocatori al Mondiale, la Croazia. Dalla serie A arrivano, infatti, ben 7 giocatori tra cui il granata Nikola Vlasic che è stato convocato per il Mondiale a seguito della grande stagione disputata al Torino. Detto ciò, sono diverse le squadre del campionato italiano che hanno dato più giocatori alle nazionali, fornendo un contributo particolarmente consistente.

Le squadre con il maggior numero di nazionali

In cima alla graduatoria c’è il Milan, che porta ben 10 giocatori. I rossoneri saranno rappresentati da Pulisic (Stati Uniti), Estupiñán (Ecuador), De Winter e Saelemaekers (Belgio), Maignan e Rabiot (Francia), Leao (Portogallo), Modric (Croazia), Jashari (Svizzera) e Gimenez (Messico). Alle sue spalle troviamo Inter e Atalanta con 7 convocati ciascuna. Seguono Juventus e Roma a quota 6, Bologna a 5, Napoli e Sassuolo a 4. Il Torino occupa, invece, la fascia centrale della classifica con 3 rappresentanti. In casa granata saranno protagonisti Che Adams con la Scozia, Marcus Pedersen con la Norvegia e Nikola Vlasic con la Croazia. Delle 3 convocazioni dei granata, assume particolare importanza quella del croato, il quale ha disputato la sua migliore stagione da quando è al Torino siglando 8 gol e 3 assist. Che Adams conta, invece, 6 gol e 2 assist mentre Pedersen 1 gol e 2 assist.

La classifica

Milan – 10 Inter – 7 Atalanta – 7 Juventus – 6 Roma – 6 Bologna – 5 Napoli – 4 Sassuolo – 4 Torino – 3 Como – 3 Venezia – 3 Genoa – 2 Parma – 2 Cagliari – 1 Fiorentina – 1 Frosinone – 1 Udinese – 1 Lazio – 0 Lecce – 0 Monza – 0