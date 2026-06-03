L’esito della quarta e ultima stagione in granata di Valentino Lazaro non è sufficiente. L’austriaco chiude con 2 assist in campionato

Dopo la positiva seconda parte di stagione dell’anno scorso, conclusa con 6 assist, Valentino Lazaro non si ripete in quella successiva collezionando costantemente prestazioni insufficienti. Tuttavia, Il 20 granata è comunque stato impiegato in 31 gare stagionali nonostante le prestazioni non ripagassero la fiducia riposta nei suoi confronti.

Prestazioni insufficienti e mai incisivo

Nel corso della stagione, Valentino Lazaro è stato impiegato sia nella corsia di destra che in quella di sinistra ma il risultato è rimasto invariato: prestazioni negative in tutte e due le fasi di gioco. La duttilità dell’austriaco e, soprattutto, l’esigenza dettata dai pochi giocatori disponibili in quel ruolo, gli ha permesso di figurare quasi sempre negli 11 giocatori in campo, senza mai riuscire a incidere più di tanto. Sia quando è stato impiegato a destra piuttostoc he quando è stato utilizzato a sinistra, le prestazioni sono rimaste incolori e insufficienti. Partendo dalla fase difensiva dove ha dimostrato numerosi limiti e finendo in quella offensiva dove è sempre risultato sterile. Il numero di assist, identico a quello di Pedersen (2) e il modo in cui sono arrivati, ne sono la conferma. Infatti, entrambi sono arrivati dai tiri dalla bandierina contro Genoa e Udinese, tolti i quali l’austriaco non è mai riuscito a dimostrarsi pericoloso su azione.

L’ultima stagione in granata

Come detto dallo stesso Lazaro, la prossima stagione verosimilmente non lo vedrà con la maglia granata. Dunque, dopo 4 stagioni, in cui l’austriaco ha collezionato 17 assist, l’esperienza al Torino si avvia verso la conclusione, al termine di un’annata negativa per gran parte della squadra.

Presenze: 31

Assist: 2

Voto: 5