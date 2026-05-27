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Le parole dell’esterno granata al termine della sua 4a stagione in granata, nonché il suo ultimo anno di contratto

Valentino Lazaro ha parlato ai microfoni di TMW a proposito del suo contratto in scadenza e delle eventuali possibilità circa il rinnovo: “Non posso parlare di cose che sono successe, il fatto è che è in scadenza. Io rispetto il club e penso che seguirò il Torino da tifoso da adesso”. Parole che allontanano sempre di più iò terzino austriaco da Torino.

Ha poi proseguito parlando delle difficoltà incontrare dalla squadra durante la stagione appena conclusa: “È stato difficile per tanti motivi, abbiamo iniziato con un nuovo allenatore come Baroni e dopo 2-3 partite abbiamo cambiato formazione. Non sono arrivati i risultati, l’atmosfera è diventata negativa. Poi durante la stagione abbiamo cambiato allenatore e direttore di nuovo. Non è stata facile, per tutti noi e per tutti i tifosi. Da quando è arrivato D’Aversa abbiamo cercato di spingere di più e i risultati per fortuna sono arrivati. Però si deve fare meglio quando giochi al Torino”.

Valentino Lazaro of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.
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ultimo aggiornamento: 27-05-2026

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Sogno granata
Sogno granata
2 minuti fa

Levati che ormai è sempre troppo tardi

Berggreen
Berggreen
44 minuti fa

Peccato non rinnovargli il contratto, questo era bravo davvero e faceva divertire tutti.

Andrea63
Andrea63
1 ora fa

Era quello che avresti dovuto fare già da tanto tempo, purtroppo con quel pagliaccio incompetente hai pure calcato il campo!!

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