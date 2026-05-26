Ufficiale il prolungamento di contratto per Emirhan Ilkhan, che rimarrà legato al Torino fino al 2027: determinante l’ottima stagione

L’ottima stagione 2025/26 di Ilkhan ha convinto la società granata e il presidente Cairo sull’importanza del classe 2004 nella rosa del Torino. Il club ha appena comunicato sui propri canali ufficiali di aver attivato l’opzione presente nel contratto in scadenza del turco, che ha permesso di prolungare il suo legame con la squadra granata fino al 30 giugno 2027.