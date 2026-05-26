Ieri il vertice tra Cairo e Petrachi: la decisione sull’allenatore non è ancora stata presa, ma si va verso il cambio

Una decisione su chi sarà l’allenatore del Torino nella prossima stagione non è ancora stata presa, ma l’addio di Roberto D’Aversa appare sempre più probabile: è questo ciò che è emerso dal vertice di ieri sera tra Urbano Cairo e Gianluca Petrachi, al quale l’allenatore non era presente.

Cairo: “Ho apprezzato molto D’Aversa”

Il presidente, subito dopo il derby di domenica era, non aveva chiuso alla possibilità di rinnovare il contratto di D’Aversa, che scadrà il 30 giugno. Anzi. “D’Aversa l’ho apprezzato molto: è arrivato in un momento difficile e ha fatto bene. Ha rimesso i giocatori nei ruoli giusti, ha dato temperamento alla squadra e ha fatto tutto quello che gli era stato chiesto, forse anche qualcosa in più. Per questo sono molto positivo. Faremo valutazioni complessive insieme a Petrachi, che lo stima molto”, ha dichiarato Cairo.

Allenatore Torino: le alternative

Nei fatti, però, nella testa del presidente c’è più di un dubbio riguardo al fatto di iniziare la nuova stagione con D’Aversa. Sono tre i profili che Cairo e Petrachi stanno prendendo in considerazione per la prossima stagione: Ivan Juric, Alberto Aquilani e Ignazio Abate. Il primo, dopo l’addio al Torino di due anni fa, ha mantenuto ottimi rapporti con il presidente e sarebbe ben felice di tornare, dopo le esperienze negative alla Roma, al Southampton e all’Atalanta (tra l’altro Cairo e Juric stanno parlando di questa ipotesi). Il secondo e il terzo sono invece allenatori giovani, protagonisti entrambi di ottime stagioni in B: Aquilani ha portato il Catanzaro a disputare la finale playoff contro il Monza (la partita d’andata è finita 2-0 per i brianzoli, il ritorno è ancora da giocare), Abate ha invece guidato la Juve Stabia fino alla semifinale, nonostante i tanti problemi societari. Nei prossimi giorni verrà presa la decisione definitiva, con D’Aversa che resta sullo sfondo.