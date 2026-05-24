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Le parole del presidente Cairo dopo il 2-2 nel derby contro la Juventus, al termine di una serata quasi surreale

Urbano Cairo, il presidente del Torino, ha commentato così la prestazione della sua squadra nel derby: “Bella reazione, bella partita e soprattutto un ottimo secondo tempo. Ci tenevamo tantissimo: lo stadio era pieno e i tifosi sentivano molto questa gara. Peccato non essere riusciti a sfruttare tutte le occasioni create”. Sui cambi e sull’incidente avvenuto prima della partita: “Casadei ha trovato il gol, Njie ha fatto molto bene e anche Nkounkou ha disputato una buona partita. Quello che è successo mi lascia grande dispiacere, perché stiamo parlando di calcio, di uno sport bello e divertente. Dover gestire situazioni del genere mi lascia distrutto”.

Sul futuro e sulla possibile conferma di D’Aversa: “Domani vedrò Petrachi, faremo il punto della situazione e poi prenderemo le nostre decisioni. D’Aversa l’ho apprezzato molto: è arrivato in un momento difficile e ha fatto bene. Ha rimesso i giocatori nei ruoli giusti, ha dato temperamento alla squadra e ha fatto tutto quello che gli era stato chiesto, forse anche qualcosa in più. Per questo sono molto positivo. Faremo valutazioni complessive insieme a Petrachi, che lo stima molto”. Sul futuro della squadra: “Io penso a noi e a ripartire con una squadra che abbia qualità e caratteristiche precise per ottenere risultati capaci di rendere felici i tifosi. Simeone ha fatto molto bene, sono contento: abbiamo alcuni punti fermi da cui ripartire”.

Urbano Cairo
Urbano Cairo
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ultimo aggiornamento: 25-05-2026

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gol
gol
3 minuti fa

Non sottovalutate mai le ambizioni calcistiche (dopo 21 anni) del lu.ri.do na.no maia.le testa di ca.xxo per la cairesemer.xa fc 🤣🤣🤣

mavafancairo
mavafancairo
26 minuti fa

dopo 21 anni di nulla e di scempio, l’unica valutazione che puoi fare è che sei un inutile pezzo di merd@, un ridicolo prenditore di sto kazzo
VAT-TE-NE

Last edited 26 minuti fa by mavafancairo
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
33 minuti fa

M.er.d.a m.uori, vattene, sparisci, dileguati, vendi, regala, f.ottit.i fai il caxxo che vuoi, non importa guadagnaci, perdici, quel che sia, ma levati c.az.zo be.sti. a immonda sc.hif.os.a

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