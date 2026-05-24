Le parole del presidente Cairo dopo il 2-2 nel derby contro la Juventus, al termine di una serata quasi surreale

Urbano Cairo, il presidente del Torino, ha commentato così la prestazione della sua squadra nel derby: “Bella reazione, bella partita e soprattutto un ottimo secondo tempo. Ci tenevamo tantissimo: lo stadio era pieno e i tifosi sentivano molto questa gara. Peccato non essere riusciti a sfruttare tutte le occasioni create”. Sui cambi e sull’incidente avvenuto prima della partita: “Casadei ha trovato il gol, Njie ha fatto molto bene e anche Nkounkou ha disputato una buona partita. Quello che è successo mi lascia grande dispiacere, perché stiamo parlando di calcio, di uno sport bello e divertente. Dover gestire situazioni del genere mi lascia distrutto”.

Sul futuro e sulla possibile conferma di D’Aversa: “Domani vedrò Petrachi, faremo il punto della situazione e poi prenderemo le nostre decisioni. D’Aversa l’ho apprezzato molto: è arrivato in un momento difficile e ha fatto bene. Ha rimesso i giocatori nei ruoli giusti, ha dato temperamento alla squadra e ha fatto tutto quello che gli era stato chiesto, forse anche qualcosa in più. Per questo sono molto positivo. Faremo valutazioni complessive insieme a Petrachi, che lo stima molto”. Sul futuro della squadra: “Io penso a noi e a ripartire con una squadra che abbia qualità e caratteristiche precise per ottenere risultati capaci di rendere felici i tifosi. Simeone ha fatto molto bene, sono contento: abbiamo alcuni punti fermi da cui ripartire”.