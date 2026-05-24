Le parole del presidente Cairo dopo il 2-2 nel derby contro la Juventus, al termine di una serata quasi surreale
Urbano Cairo, il presidente del Torino, ha commentato così la prestazione della sua squadra nel derby: “Bella reazione, bella partita e soprattutto un ottimo secondo tempo. Ci tenevamo tantissimo: lo stadio era pieno e i tifosi sentivano molto questa gara. Peccato non essere riusciti a sfruttare tutte le occasioni create”. Sui cambi e sull’incidente avvenuto prima della partita: “Casadei ha trovato il gol, Njie ha fatto molto bene e anche Nkounkou ha disputato una buona partita. Quello che è successo mi lascia grande dispiacere, perché stiamo parlando di calcio, di uno sport bello e divertente. Dover gestire situazioni del genere mi lascia distrutto”.
Sul futuro e sulla possibile conferma di D’Aversa: “Domani vedrò Petrachi, faremo il punto della situazione e poi prenderemo le nostre decisioni. D’Aversa l’ho apprezzato molto: è arrivato in un momento difficile e ha fatto bene. Ha rimesso i giocatori nei ruoli giusti, ha dato temperamento alla squadra e ha fatto tutto quello che gli era stato chiesto, forse anche qualcosa in più. Per questo sono molto positivo. Faremo valutazioni complessive insieme a Petrachi, che lo stima molto”. Sul futuro della squadra: “Io penso a noi e a ripartire con una squadra che abbia qualità e caratteristiche precise per ottenere risultati capaci di rendere felici i tifosi. Simeone ha fatto molto bene, sono contento: abbiamo alcuni punti fermi da cui ripartire”.
Non sottovalutate mai le ambizioni calcistiche (dopo 21 anni) del lu.ri.do na.no maia.le testa di ca.xxo per la cairesemer.xa fc 🤣🤣🤣
dopo 21 anni di nulla e di scempio, l’unica valutazione che puoi fare è che sei un inutile pezzo di merd@, un ridicolo prenditore di sto kazzo
VAT-TE-NE
M.er.d.a m.uori, vattene, sparisci, dileguati, vendi, regala, f.ottit.i fai il caxxo che vuoi, non importa guadagnaci, perdici, quel che sia, ma levati c.az.zo be.sti. a immonda sc.hif.os.a