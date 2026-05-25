Dopo il derby della Mole nessuna conferma sul futuro: il tecnico incontra giocatori e staff al Fila per i saluti

“Quando sono stato chiamato avevo un obiettivo, e lo abbiamo raggiunto. Abbiamo valorizzato tanti giocatori. Domani ho dato appuntamento ai ragazzi al Fila per salutare me e il mio staff“. Così Roberto D’Aversa ieri in conferenza stampa dopo il derby della Mole, in una serata turbolenta che potrebbe essere stata anche la sua ultima sulla panchina granata.

Il tecnico, arrivato con un contratto di quattro mesi, si ritrova ora a salutare lo spogliatoio con la consapevolezza di aver centrato l’obiettivo affidatogli e di aver restituito orgoglio e compattezza a un gruppo che sembrava allo sbando. Cairo non si è mai sbilanciato sul suo futuro, forse anche per tenere aperta una porta in vista delle prossime settimane. Di fatto, però, non essendo arrivate né conferme né smentite, l’allenatore si ritrova ai saluti.