Derby della Mole: in autostrada appare uno striscione dei tifosi del Torino contro la controparte bianconera

Nella giornata di oggi, giorno del derby della Mole tra Torino e Juventus, numerosi gli striscioni apparsi in città con messaggi da parte dei tifosi granata verso i rivali bianconeri. Ma non solo all’interno di Torino, perché anche sul raccordo autostradale Torino-Caselle è apparso uno striscione dei tifosi del Toro che recita: “Juventino, ma sai dov’è Torino?”. Di seguito la foto esclusiva dello striscione.