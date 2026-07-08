Il presidente del Torino ha ampliato il suo ruolo nell’ambito dell’editoria acquistando una quota di Editoriale Genesis

Urbano Cairo rafforza il proprio ruolo nel settore editoriale e della comunicazione con una nuova operazione che amplia il perimetro degli interessi di Cairo Communication.

La società guidata dal presidente del Torino è infatti entrata nella compagine societaria di Editoriale Genesis Srl, realtà che pubblica Prima Comunicazione e Primaonline.it, acquisendo una partecipazione del 14,10% attraverso un aumento di capitale completato lo scorso 30 giugno. A questa quota si aggiunge lo 0,33% già detenuto personalmente dall’imprenditore, portando la sua presenza complessiva nella società al 14,43%. L’ingresso non è avvenuto tramite un investimento diretto di nuove risorse economiche, ma mediante la trasformazione in capitale di un credito vantato da Cairo Communication nei confronti della casa editrice. In passato, infatti, il gruppo di Cairo aveva gestito la raccolta pubblicitaria delle testate di Editoriale Genesis, prima del passaggio del servizio a un’altra concessionaria.