Il Torino dona il ricavato della “Partita della Storia” a UGI, che devolverà i fondi al sostegno delle famiglie dei pazienti oncologici

Il Torino e l’Associazione Ex Calciatori Granata hanno consegnato a Casa UGI Onlus un assegno da 40.000 euro raccolti durante la “Partita della Storia”, evento benefico organizzato per celebrare il 50° anniversario del settimo scudetto granata. L’iniziativa ha unito il ricordo di una delle pagine più importanti della storia del Torino alla solidarietà, destinando il ricavato a UGI, realtà impegnata nel sostegno alle famiglie dei giovani pazienti oncologici.