Ecco quanto hanno guadagnato le squadre di Serie A in base al loro posizionamento in classifica al termine del campionato

Con la conclusione del campionato oltre alle soddisfazioni raggiunte e ai traguardi conquistati, è ora possibile indagare, grazie alle stime di Transfermarkt, quanto hanno guadagnato le squadre di Serie A in base al loro posizionamento in classifica.

L’Inter, che ha chiuso la stagione al primo posto vincendo così il titolo di campione d’Italia, ha guadagnato un totale di circa 15,4 milioni di euro esclusivamente per il piazzamento in classifica. Al secondo posto si è invece classificato il Napoli, che ha ottenuto circa 13 milioni di euro. Chiude il podio la Roma, che con il terzo posto ha incassato circa 11,1 milioni di euro sempre e solo in relazione alla posizione finale in campionato.

Ricavi sotto i 10 milioni di euro

A seguire le prime tre squadre del campionato, il Como, con il quarto posto, ha ottenuto un totale di 9,3 milioni, contro gli 8,1 e i 6,8 milioni incassati rispettivamente da Milan e Juventus. Atalanta, Bologna e Lazio sono invece le società che hanno guadagnato cifre che oscillano tra i 5,6 milioni dei bergamaschi e i 4,3 milioni dei biancocelesti. L’Udinese, con 3,7 milioni guadagnati, e il Sassuolo, con 3,1 milioni, sono invece le ultime squadre che si collocano davanti al Torino, che ha concluso il campionato al 12º posto.

I ricavi del Torino in base alla classifica

Avendo concluso il campionato alle spalle delle squadre precedentemente citate, il Torino, esclusivamente dalla posizione conquistata nel corso della stagione, ha ricavato circa 2,8 milioni di euro. La società granata si colloca davanti a Cagliari, Fiorentina, Genoa e Lecce, rispettivamente con un guadagno stimato di 2,2, 1,9, 1,6 e 1,2 milioni di euro. Chiudono invece la classifica le squadre retrocesse in Serie B. La Cremonese sfiora il milione di euro di guadagni, mentre il Verona e il Pisa si fermano rispettivamente a 620 mila euro e 310 mila euro.