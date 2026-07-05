La situazione in porta del Torino a pochi giorni dal raduno al Filadelfia: tra entrate e uscite è un reparto da costruire

Manca poco al raduno del Torino. Venerdì 10 luglio ci sarà il ritrovo al Filadelfia per la squadra granata agli ordini di Ignazio Abate. Proprio da lì comicia la nuova era, prima del ritiro di Pinzolo. La sessione di calciomercato è aperta e fino al 1 di settembre ci saranno un sacco di trattative sul tavolo. Situazione da risolvere per quanto riguarda la porta in casa Torino. Quest’anno Israel è stato un flop ed è subito diventato secondo portiere, con Paleari passato a primo. Poi il terzo è stato Siviero dopo la partenza di Popa. Porta girevole: ci sono situazioni da valutare in entrata e in uscita.

Il nuovo primo portiere

Una cosa è certa: il primo portiere del Torino sarà nuovo e arriverà dal mercato. Il preferito è Ravaglia del Bologna ma i felsinei rendono complicata la trattativa. I granata vorrebbero un prestito con diritto di riscatto. In più c’è anche il Watford su di lui. Le alternative. La novità invece è il classe 2000 Orlando Gill, che sta facendo benissimo col Paraguay al Mondiale. Proprio per questo infatti c’è concorrenza e il San Lorenzo ha alzato il prezzo.

Israel in uscita

Franco Israel è in uscita. Poteva tornare al Nacional ma la trattativa è saltata perché il portiere deve essere operato alla spalla. Al momento la trattativa è bloccata e il futuro del calciatore è incerto. Alberto Paleari invece viaggia verso la permanenza, ma non sarà il primo portiere. Quest’anno si è fatto trovare pronto ma adesso scenderà nelle gerarchie. Uomo spogliatoio, rimarrà ma diventerà il secondo portiere granata, alle spalle del primo nuovo portiere che deve ancora arrivare.

Il terzo portiere

Il terzo portiere sarà invece un giovane. Lapo Siviero è molto probabile possa partire per giocare con continuità e fare esperienza. In arrivo dallo Spezia Mascardi che è in chiusura ma che potrebbe essere girato in prestito.