L’ex dt, a Forte dei Marmi per un evento benefico, è tornato a parlare del Torino

Da Forte dei Marmi, dove ha partecipato ad un evento benefico, Davide Vagnati è tornato a parlare del Torino. L’ex dt è ancora sotto contratto dei granata, dopo l’esonero dello scorso dicembre, quello che aveva portato al ritorno di Petrachi. Al momento Vagnati non ha ancora trovato una nuova sistemazione: “Mi sento pronto per una nuova avventura, ho studiato tanto in questi mesi”, ha spiegato. Poi sull’esonero: “L”amarezza c’è, quando si viene via in questo modo dispiace, ma ho un buon rapporto con il presidente e alla fine mi auguro che il Torino faccia bene. Sono stati 6 anni importanti. è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche buone cose in un momento difficile, anche perché la parte economica è importante”.

Vagnati su Juric, Vanoli e Abate

Negli anni di Vagnati come dt, Juric è stato l’allenatore a restare più a lungo in panchina (ed è rimasta negli annali la storica lite in ritiro). “Ivan ha una grande chance per ribaltare le ultime esperienze, mi auguro e penso possa fare bene, Monza è un ambiente giusto per lui, ha qualche calciatore che ha già avuto, soprattutto Pessina. Vanoli? Paolo l’ho sentito anche qualche tempo fa, è una persona squisita, ho un ottimo rapporto con lui, mi auguro rientri il prima possibile, è uno di quelli che dà il suo contributo e fa crescere i giocatori”.

Poi su Abate: “Alla Juve Stabia ha fatto un ottimo lavoro, ma lì aveva tutto da guadagnare. Torino è un’altra cosa, bisogna avere pazienza, nel calcio ce n’è poca… Deve lavorare e cercare subito di cambiare marcia, c’è un gap tra Serie A e Serie B”.