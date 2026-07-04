Il centrocampista croato, uscito dal Mondiale con la sua Croazia, stacca la spina per ricaricarsi per la prossima stagione

Si è concluso ai sedicesimi di finale il Mondiale di Nikola Vlasic e della sua Croazia, dopo una partita al cardiopalma contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Vlasic termina così il suo Mondiale, condito anche da 1 gol, decisivo per chiudere il girone al secondo posto. Ora il croato farà ritorno in Europa dove staccherà la spina per tornare al massimo della forma al Torino, per presentarsi ad Abate e cominciare così una nuova stagione.

Una stagione da protagonista lo attende

Dopo la grande stagione disputata, la sua migliore al Toro con 9 gol e 5 assist, Nikola Vlasic è pronto a ripartire agli ordini di Abate. Infatti, il rendimento, l’atteggiamento e l’attaccamento alla maglia del croato lo hanno eletto a leader indiscusso della squadra e nella stagione 2026/2027 sarà uno dei pilastri del nuovo Torino. Seppur, a inizio stagione, i riflettori non fossero puntati su di lui, la grinta e la dedizione per il club lo hanno consacrato definitivamente permettendogli di prendersi la scena. Oltretutto, il croato si è saputo distinguere in positivo all’interno di una stagione complicata e problematica della squadra, mettendo la faccia non solo nei momenti positivi ma in quelli (molti) difficili e duri che la squadra e i tifosi hanno attraversato durante la scorsa stagione.

Ricaricare le pile per tornare al meglio

Ora, dopo un’ottima stagione tra club e nazionale, lo attende un meritato riposo che permetterà al giocatore di ricaricare le pile in vista della nuova stagione. Successivamente, Vlasic farà rientro a Torino alla corte di Abate dove, insieme al Cholito, sarà il faro della squadra per la nuova stagione.