Nikola Vlasic decisivo con la Croazia: suo il gol che ha permesso alla Croazia di battere il Ghana

Un gol pesantissimo, da tre punti. La prima rete in un Mondiale Vlasic la segna al Ghana. É quella del 2-1, che consente alla Croazia di chiudere al secondo posto, alle spalle dell’Inghilterra, volando ai sedicesimi. Nel primo tempo il giocatore granata aveva anche colpito un palo. Il Ghana passa come terza, con 4 punti: nessuna speranza per la Scozia di Adams che così é eliminata. Non sono bastati i tre punti alla squadra del Ché per andare avanti.