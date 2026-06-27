Il difensore centrale del Torino in prestito al Bohemians è rientrato dall’infortunio ed è tornato a giocare con regolarità

Con la conclusione del Mondiale per Club, molti calciatori possono finalmente archiviare la propria stagione. Non è così, però, in Irlanda.

La League of Ireland Premier Division è infatti iniziata a febbraio, e si concluderà solamente verso la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Nella categoria notevole attenzione la sta ricevendo Sean Mullen, il difensore di proprietà del Torino andato in prestito al Bohemians. Dopo aver condotto una brillante stagione nel corso del campionato 2024/2025 in Primavera, il classe 2005 è tornato in patria per competere con i professionisti del suo paese, dove rimarrà fino alla fine del prestito, previsto per il 31 dicembre del 2026.

L’infortunio e il rientro in campo

Dal suo arrivo, Mullen ha impiegato poche settimane per conquistare un posto da titolare, venendo impiegato sia come difensore centrale sia come terzino sinistro. Grazie alle sue qualità difensive ha garantito solidità e affidabilità al reparto arretrato per gran parte della stagione. A inizio maggio, però, il difensore è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio, che gli ha fatto saltare cinque partite consecutive. Rientrato tra i convocati nelle due gare successive, è rimasto inizialmente in panchina prima di essere reintegrato gradualmente in squadra. Mullen è tornato in campo dal primo minuto il 22 giugno, a quasi due mesi dall’ultima presenza da titolare, disputando per intero le ultime due partite senza essere sostituito. Entrambe si sono concluse con una vittoria di misura e due clean sheet consecutivi, un risultato che la formazione irlandese non riusciva a ottenere dallo scorso marzo.

Due vittorie che fanno bene alla classifica

Al momento il Bohemians occupa il secondo posto in classifica con 40 punti, frutto anche del successo per 2-0 ottenuto nell’ultimo turno di campionato contro il St. Patrick’s Athletic, diretta concorrente nella corsa alle posizioni di vertice. Davanti resta soltanto lo Shamrock Rovers, capolista con 47 punti. Con la stagione irlandese ormai oltre la metà del suo percorso, il Bohemians punta a proseguire il momento positivo delle ultime settimane, affidandosi anche al contributo e alle qualità difensive di Mullen.