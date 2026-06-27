La fase a gironi della Coppa del Mondo è arrivata alla conclusione: ecco le situazioni di Croazia, Norvegia e Scozia

Con la fase a gironi del Mondiale che sta per concludersi, è tempo di vedere le situazioni dell nazionali di Adams (Scozia), Pedersen (Norvegia) e Vlasic (Crozia) che si apprestano a prepararsi al terzo e ultimo turno della fase a gironi del torneo.

Vlasic e la Croazia

Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Inghilterra, al primo posto con 4 punti, la Croazia di Nikola Vlasic si è rialzata vincendo contro il Panama 1-0. Tuttavia, la nazionale balcanica, terza a 3 punti in classifica nel gruppo L, dovrà affrontare il Ghana, secondo a 4 punti (questa sera alle 23:00) in quello che è uno scontro diretto per l’accesso alla fase successiva del torneo. Con una vittoria o con un pareggio la Croazia sarebbe certa del passaggio del turno, ma potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta a patto di mantenere una differenza reti migliore rispetto alla Scozia, che la Repubblica Democratica del Congo non vinca contro l’Uzbekistan, che l’Algeria subisca una sconfitta contro l’Austria con uno scarto uguale o maggiore rispetto a quello eventualmente subito dai croati contro il Ghana.

Pedersen e la Norvegia

Discorso diverso per la Norvegia di Pedersen che ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi con il ‘Uzsecondo posto alle spalle della Francia. Il terzino è l’unico dei tre calciatori granata già sicuro di proseguire la propria avventura al Mondiale. Tra l’altro Pedersen è stato protagonista con il gol all’esordio al Mondiale contro il Senegal che ha contribuito al successo per 3-2 degli scandinavi.

Adams e la Scozia

Infine, la nazionale scozzese, partita col piede giusto vincendo all’esordio contro Haiti per 1-0, si è fermata successivamente contro il Marocco perdendo 1-0 e contro il Brasile subendo un netto 3-0. Le speranze di qualificazioni di Adams e compagni, terzi a 3 punti in classifica nel gruppo C, sono appese a un filo: per passare tra le migliori terze devono sperare in una combinazione di risultati: la Repubblica Democratica del Congo non dovrebbe vincere contro l’Uzbekistan (in caso di vittoria dell’Uzbekistan, dovrebbe però avvenire con meno di quattro gol di scarto), l’Algeria dovrebbe essere perdere con almeno due gol di scarto contro l’Austria (con contemporanea non vittoria della Giordania contro l’Argentina) e la Croazia dovrebbe perdere con almeno 3 gol di scarto contro il Ghana.

Croazia, la migliore terza dopo Bosnia e Svezia

Il regolamento dei Mondiali prevede che ad accedere alla fase a eliminazione dirette, oltre alle prime due classificate di ciascun girone, saranno anche le 8 migliori terze. A oggi, la classifica delle migliori terze è: Svezia 4 (diff. reti 0), Ecuador 4 (diff. reti 0), Bosnia 4 (diff. reti -1), Paraguay 4 (diff. reti -2), Senegal 3 (diff. reti +2), Iran 3 (diff. reti 0), Croazia 3* (diff. reti -1), Corea del Sud 3 (diff. reti -1), Algeria 3* (diff. reti -2), Scozia 3 (diff. reti -3), Uruguay 2 (diff. reti -2), RD Congo 1* (diff. reti -1)

*una partita in meno