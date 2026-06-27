Il norvegese contro la Francia ha avuto a disposizione uno spezzone importante di partita in cui ha dovuto contenere giocatori di rilievo

Dopo la convincente prestazione offerta contro il Senegal, Pedersen ha avuto l’opportunità di disputare uno spezzone importante di gara nell’ultima sfida del girone contro la Francia. Con la Norvegia sotto 3-1 al termine di un primo tempo complicato, il commissario tecnico ha deciso di inserire il difensore del Torino all’inizio della ripresa.

Nella seconda frazione la partita è stata decisamente più equilibrata, con un solo gol concesso alla formazione francese. Nel complesso, la prestazione di Pedersen può essere giudicata positivamente, soprattutto considerando il livello degli avversari affrontati: il granata si è infatti misurato con giocatori di assoluta caratura internazionale come Mbappé, Olise e Dembélé, non concedendo un passivo così pesante come quello registrato nel primo tempo.