Il club portoghese vuole cedere l’esterno che non rientra nei piani, ma andranno accontentate le richieste economiche

Nella giornata di ieri, il Benfica ha iniziato il proprio ritiro estivo in preparazione alla nuova stagione 2026/27. La notizia che più interessa il Torino è l’esclusione dai convocati di questo ritiro di Rafa Obrador, esterno spagnolo che ha ha giocato in prestito nei granata nel girone di ritorno dell’ultima annata Serie A e che ha ben performato e convinto il tifo granata. Nonostante l’ottimo rendimento, il classe 2004 non è stato riscattato per l’abbordabile cifra di 9 milioni di euro e il calciatore ha fatto ritorno a Lisbona.

Il Benfica vuole cederlo

Quest’esclusione dà la conferma in merito alla volontà del Benfica di separarsi dal calciatore, non ritenuto l’elemento giusto per il progetto del club. Questa situazione diventa quindi un’opportunità per i numerosi club che potrebbero adocchiare, da qui alla fine del mercato, l’esterno mancino. Tra queste squadre, come noto, è presente anche lo stesso Torino.

Granata che puntano a un prestito

Il Toro ha infatti mantenuto i contatti con il Benfica in vista di un possibile ritorno del calciatore. I granata spererebbero di poter contrattare per un nuovo prestito (anche con diritto o obbligo di riscatto), ma il Benfica probabilmente spera in una monetizzazione immediata, sicuramente a cifre maggiori rispetto ai 9 milioni pattuiti in caso del prestito della scorsa stagione. Il Toro pazienta nella speranza che il passare dei giorni porti il prezzo a calare, ma il rischio di essere superati dalla concorrenza è alto.