Il 31 maggio è scaduto il termine per riscattare Obrador per la cifra dei 9 milioni: ma i granata riprenderanno a trattare

Era una decisione nell’aria: il Torino ha scelto di non riscattare Rafa Obrador per la cifra di 9 milioni. Una valutazione ritenuta alta dalla dirigenza granata, che è intenzionata a ridiscutere col Benfica per ottenere uno sconto e quindi intavolare una nuova trattativa. Per farlo, essendo decaduti i termini (la data ultima, come riportata dal portale portoghese O Jogo era il 31 maggio), la dirigenza ripartirà all’assalto del terzino spagnolo, pur cosciente della concorrenza (in Italia quella della Roma).