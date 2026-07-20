Il difensore è sul mercato, Petrachi gli sta cercando una squadra, ma ora Abate ha bisogno di un braccetto per la difesa

Il calciomercato permetterà al Torino di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma al momento restano ancora numerose le trattative prive di concrete possibilità di chiusura. La squadra granata si trova infatti con pochi centrali di ruolo a disposizione e, in attesa di eventuali nuovi innesti, Abate è stato costretto a riproporre Biraghi come braccetto di sinistra. Il difensore ha già ricoperto più volte ruoli arretrati nel corso della sua carriera, anche se in una rosa completa la sua posizione naturale sarebbe quella di esterno di centrocampo.

Biraghi rimane in uscita

Nelle ultime sedute di allenamento e nella recente amichevole contro il Pinzolo, Abate ha spesso valorizzato Biraghi impiegandolo come braccetto di sinistra. Il giocatore, rimasto a lungo ai margini nella passata stagione, resta uno dei profili che il Torino valuta in uscita, anche a causa dell’importante ingaggio che pesa sulle casse del club. Tuttavia, in assenza di nuovi innesti, il tecnico continuerà ad affidarsi a lui nelle prossime settimane: fino all’arrivo di un possibile sostituto, Biraghi potrebbe passare dall’essere considerato un esubero della rosa a un candidato per un ruolo da titolare nella formazione granata.

Poche alternative a disposizione

Il Torino, al momento, può contare soltanto su Coco e Ismajli come difensori centrali di ruolo, senza considerare i giovani provenienti dalla Primavera. Nella prima amichevole stagionale, però, Abate non ha esitato a modificare completamente l’assetto della squadra, sostituendo tutti gli undici titolari nel corso della ripresa. Nel secondo tempo, infatti, il reparto difensivo è stato composto interamente da giocatori che finora hanno maturato la maggior parte della propria esperienza in Primavera piuttosto che tra i professionisti. La linea formata da Pellini, Carrascosa e Dellavalle rappresenta al momento la seconda alternativa del reparto arretrato granata, con il solo Dellavalle ad aver già accumulato presenze nel calcio professionistico in categorie inferiori.