Le notizie di oggi, domenica 19 luglio, di calciomercato in Serie A: Inter in pressing sull’esterno Spence del Tottenham

Continua l’estate e continua la sessione estiva di calciomercato. Arrivati al 19 di luglio, non è ancora agosto ma molte trattative in Serie A sono già state concluse oppure sono entrate nel vivo. C’è tempo fino al 1 di settembre di fare le mosse giuste in vista della nuova stagione. Inter che ha venduto Denzel Dumfries al Real Madrid. Il sostituto sembrava essere Palestra dell’Atalanta (ultima stagione al Cagliari in prestito), ma è andato al Chelsea. Poi è arrivato Khalaili dall’Union Saint Gilloise, ma non ha superato le visite mediche. Adesso l’obiettivo numero uno è Djed Spence del Tottenham. Il terzino classe 2000 aveva già giocato in Serie A al Genoa due stagioni fa, ma senza troppo successo. Quest’anno invece al Tottenham ha fatto molto bene ed è stato anche convocato ai Mondiali con l’Inghilterra, dove è arrivato terzo classificato davanti alla Francia. Sono pronti 35 milioni da offrire agli inglesi per lui.

Manchester United su Manu Koné

Roma che trema sul mercato. Dopo aver perso Celik per il quale era pronto il rinnovo, andato alla Juventus, adesso il Manchester United è piombato su Manu Koné. I giallorossi chiedono almeno 50 milioni di euro e i Red Devils preparano l’assalto. Affare fattibile in quanto la Roma ha bisogno di cedere qualche giocatore per fare cassa. In attacco intanto è in arrivo l’olandese Summerville dal West Ham United, retrocesso in Championship. Per rimpiazzare Celik rimangono in pole Dodo della Fiorentina e Molina dell’Atletico Madrid.

Rabiot riparte dal Milan

Stagione fallimentare quella conclusa per il Milan, senza la qualificazione in Champions League. Allegri è stato mandato via e si è accasato al Napoli al posto di Conte. Adrien Rabiot è un suo pupillo ma rimarrà al Milan. Il centrocampista francese ha finito il Mondiale arrivando quarto dietro l’Inghilterra. Rabiot ha detto questo in America: “Riparto dal Milan? Ovvio”. Amorim lo aspetta.

Idea pazza Lecce

Pazza idea del Lecce in attacco. Edinson Cavani, dopo l’esperienza al Boca Juniors, è svincolato. Sondaggio per lui, che potrebbe tornare così in Serie A in una piazza calda come una sudamericana. Al momento è solo un’idea ma occhio all’evoluzione di questa possibile follia di mercato.

Cagliari su Bowie

Andrea Belotti come noto non sarà tesserato dal Cagliari per la prossima Serie A. I sardi puntano Kieron Bowie dell’Hellas Verona. Lo scozzese è arrivato a metà stagione lo scorso anno, non ha salvato il Verona ma ha fatto molti gol e ha giocato alla grande. Ora si appresta a giocare in Serie B, allenato da Marco Baroni. Ma era inevitabile l’interessamento di qualche squadra di Serie A.