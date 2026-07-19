Il Torino punta forte sul portiere del Leeds, ma la trattativa dipende dalle future mosse di mercato del club inglese

L’obiettivo del Torino nei prossimi giorni è compiere passi concreti per arrivare all’ingaggio definitivo di quello che sarà il portiere di riferimento della prossima stagione.

Nonostante i numerosi profili valutati nelle ultime settimane, la società granata sembra aver sciolto le riserve e ha individuato in Perri il principale candidato su cui concentrarsi. Da giorni il portiere è infatti considerato la prima scelta del Torino, che per riuscire a portarlo in granata dovrà però superare diversi ostacoli: oltre alla trattativa con il club proprietario del cartellino, il Leeds, sarà necessario attendere anche le eventuali mosse della società inglese sul mercato in entrata.

Il mercato del Leeds per sbloccare la trattativa

Al momento Torino e Perri sembrano aver trovato un’intesa di massima per legarsi per la prossima stagione, ma il prossimo ostacolo da superare riguarda l’accordo con il club proprietario del cartellino. Il Leeds, infatti, nella passata stagione ha perso a parametro zero il portiere titolare che aveva difeso la porta nella seconda parte dell’annata e attualmente ha in rosa soltanto Perri come estremo difensore. Per questo motivo la società inglese si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione: un eventuale acquisto permetterebbe a Perri di lasciare il ruolo di primo riferimento tra i pali e potrebbe favorire l’apertura di un dialogo più concreto con il Torino per definire gli ultimi dettagli del trasferimento.

Trattativa a rilento ma proseguono i contatti

Nonostante la trattativa difficilmente potrà decollare prima che il Leeds trovi un sostituto per Perri, Torino e club inglese continuano a mantenere i contatti per discutere i dettagli del possibile trasferimento del portiere. Essendo legato al Leeds da un contratto fino al 2029, la società inglese potrebbe valutare anche una cessione in prestito, considerando che nella passata stagione Perri ha disputato soltanto le prime partite dell’annata. Tenere un giocatore su cui è stato effettuato un investimento importante relegato al ruolo di secondo portiere potrebbe non rappresentare la soluzione ideale: un prestito che gli permetta di aumentare il proprio valore sul mercato sarebbe una prospettiva vantaggiosa sia per il Leeds sia per il Torino, che difficilmente punterà a definire un trasferimento a titolo definitivo.