Ecco quali sono le principali trattativa di mercato delle squadre di Serie A, in vista della prossima stagione

Con l’avanzare del mercato continuano le trattative delle squadre di Serie A, con l’obiettivo di rafforzarsi in vista dell’avvio del campionato. La Roma in questi giorni è particolarmente attiva per cercare un sostituito di Celik, passato alla Juventus. I giallorossi al momento seguono diverse piste, monitorando soprattutto Molina dell’Atletico Madrid e Dodo della Fiorentina.

Destini opposti per Alajbegovic e Maldini

In casa Atalanta è tempo agire sul mercato, con la Dea che in questi giorni sta spingendo forte per Alajbegovic, talentino del Bayer Leverkusen. Il club di Bergamo segue da diverso tempo il giovane, con la trattativa che è in fase avanzata. Qualora Alajbegovic dovesse arrivare all’Atalanta, si aprirebbero le porte alcune cessioni, una su tutte, quella di Daniel Maldini. Il trequartista, dopo una seconda parte di stagione positiva alla Lazio è tornato all’Atalanta, che però non ha intenzione di tenerlo. Su di lui è forte l’interesse del Sassuolo, ma per sbloccare la trattativa è necessaria la chiusura della Dea per Alajbegovic.

Bologna, Fiorentina e Monza

Nella serata di ieri il Bologna ha chiuso per Alhassane, terzino sinistro della Real Oviedo, che era stato seguito anche dal Torino qualche settimana fa. Alhassane è ponto a mettersi a disposizione di Tedesco, per iniziare a prepararsi per la prossima stagione, in cui giocherà allo stadio Dall’Ara, con la maglia del Bologna. La Fiorentina invece segue Oulai del Trabzonspor, cercando di convincere il giocatore a sposare il progetto di mister Grosso. La Viola, tra le squadre più attive del nostro campionato sul mercato spera di mettere a segno questo colpo, acquistando il centrocampista ivoriano, classe 2006. Infine il Monza, con la squadra di Juric che sta cercando nuovi innesti a centrocampo. Nelle ultime ore il club sta seguendo Akinsanmiro dell’Inter, che nella scorsa stagione ha giocato in Serie A con la maglia del Pisa.