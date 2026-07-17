Il centrocampista è uno dei profili che il Torino cercherà di valorizzare nella preseason per tentare di cederlo durante il mercato

Il Torino, dall’inizio della preseason, ha iniziato il lavoro sul campo del Filadelfia per poi proseguire la preparazione estiva a Pinzolo.

In entrambe le fasi del ritiro, Ilic è stato uno dei giocatori ad aver mantenuto maggiore centralità all’interno del progetto tecnico. Nell’ultimo allenamento a porte aperte, infatti, il serbo è stato schierato come mediano di riferimento della squadra, mentre altri giocatori maggiormente impiegati nella scorsa stagione sono stati lasciati ai margini per svolgere un lavoro atletico. Abate in questi giorni sta valutando da vicino tutti gli elementi a disposizione, ma le prime indicazioni sembrano suggerire un ruolo diverso per Ilic rispetto alle ultime stagioni, quando il centrocampista era finito più spesso ai margini delle gerarchie.

La preseason come vetrina per il mercato

Nonostante Ilic abbia trovato maggiore spazio in questa prima fase della preparazione, l’obiettivo della società nel corso della sessione estiva di calciomercato resta comunque quello di valutare una possibile cessione. Il Torino, infatti, vorrebbe recuperare parte dell’investimento effettuato nel 2023, quando il centrocampista era stato acquistato per circa 16 milioni di euro. Per questo motivo, è verosimile pensare che il club granata possa concedergli spazio nelle prossime amichevoli, così da permettergli di mettersi in mostra e attirare l’interesse di eventuali acquirenti.

Il futuro in dubbio

Se il Torino non riuscirà a cedere nuovamente il giocatore, le possibilità di recuperare almeno in parte l’importante investimento effettuato nel 2023 rischiano di ridursi ulteriormente. Il valore di Ilic, infatti, è diminuito a seguito delle ultime stagioni al di sotto delle aspettative e, per evitare che la sua parabola continui a essere discendente, sarà fondamentale riuscire a valorizzarlo. L’obiettivo della società granata sarà quindi quello di evitare di ritrovarsi con un giocatore che rappresenti un peso maggiore sul bilancio rispetto al contributo garantito sul campo.