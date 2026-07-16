Ora è ufficiale l’acquisto del portiere classe 2006 dallo Spezia, che si è già aggregato ai proprio nuovi compagni a Pinzolo

Ora è ufficiale, Diego Mascardi è un nuovo giocatore del Torino, è arrivato ora il comunicato del club granata che conferma quanto preannunciato in questi giorni. Dopo le visite e la firma sul contratto il portiere classe 2006 si è trasferito a Pinzolo dove i suoi nuovi compagni stavano già svolgendo il ritiro estivo sotto la guida del neoallenatore Abate.