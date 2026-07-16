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Ora è ufficiale l’acquisto del portiere classe 2006 dallo Spezia, che si è già aggregato ai proprio nuovi compagni a Pinzolo

Ora è ufficiale, Diego Mascardi è un nuovo giocatore del Torino, è arrivato ora il comunicato del club granata che conferma quanto preannunciato in questi giorni. Dopo le visite e la firma sul contratto il portiere classe 2006 si è trasferito a Pinzolo dove i suoi nuovi compagni stavano già svolgendo il ritiro estivo sotto la guida del neoallenatore Abate.

Gianluca Petrachi e Urbano Cairo
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ultimo aggiornamento: 16-07-2026

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2 Commenti
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valter1
valter1
14 secondi fa

I don’t think I’ll be able to sleep tonight, a parte caldo ed afa . Cairo, fai troppo schifo anche ai piccioni morti….farinata degli Uberti ti aspetta con ansia, anche se col tuo cervello c’è poco da magnare., poi sa pure di guano…

aroundmidnight
aroundmidnight
32 minuti fa

Ma una foto.del.povero mascardi no? Pure i fotografi non paga?

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