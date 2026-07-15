Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano le trattative tra le diverse squadre nel tentativo di trovare gli accordi giusti per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione.

In casa Lecce si pensa a qualche nuovo innesto per la difesa: sviluppata dunque una trattativa con un ex calciatore della Lazio (Lazio che ha appena ufficializzato l’arrivo di 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐨 Danilo Doekhi), il terzino albanese Elseid Hysaj, attualmente svincolato e che dovrebbe dare a breve una risposta al club salentino. In fase avanzata anche la trattativa tra Sassuolo e Leeds United, con il talentuoso difensore neroverde Muharemovic che sarebbe pronto al trasferimento verso la Premier League, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, di cui la metà saranno versati nelle casse della Juventus, si attendono visite e firma con gli inglesi.

Modric-Milan, c’è speranza per il futuro

Al centro delle notizie di mercato c’è un rinnovo che potrebbe cambiare in maniera importante il valore della rosa del Milan. I rossoneri sono infatti da tempo al lavoro per il rinnovo di contratto a Luka Modric. L’ex Real Madrid sta ancora decidendo, ma cresce l’ottimismo per una sua possibile permanenza nel capoluogo lombardo. In questo momento il calciatore è in vacanza post-Mondiale, ma se dovesse decidere di rimanere si trasferirebbe subito con la squadra per la tournèe australiana.

Gosens lascia la Viola, Juve avanti per Kessié

La Fiorentina dice addio a Robin Gosens, pronto al trasferimento allo Schalke in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Oltre a lui altri due giocatori hanno lasciato la Viola, ovvero: Matías Moreno, che si è trasferito al Wrexham per 8.5 milioni di euro e Nicolás Valentini si è spostato al Gremio per 3 milioni di euro.

La Juventus, invece, cerca rinforzi a centrocampo dove continua a piacere il profilo di un ex Serie A come Frank Kessié, i bianconeri sono pronti ad alzare la propria offerta di 3,5 milioni di euro a stagione, per provare a convincere l’ivoriano a sposare il progetto Juve.