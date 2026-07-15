Il difensore di proprietà del Napoli continua a essere nel mirino del Torino: le valutazioni del tecnico potranno incidere sul futuro

Priorità alla difesa. Ad oggi i principali obiettivi che la società continua a perseguire sono quelli di trovare un nuovo portiere e un difensore di riferimento che possa dare continuità al reparto. Tra i vari profili seguiti, continua a rimanere in cima alla lista del direttore Petrachi il nome di Marianucci.

Il Torino ha avuto il difensore a disposizione nella seconda metà della passata stagione, e vedrebbe di buon grado una sua possibile permanenza in vista dell’inizio del campionato.

L’arrivo di Allegri può sbloccare la situazione

Il mercato del Napoli nelle ultime settimane è partito a rilento, anche perché l’arrivo di Allegri sulla panchina azzurra è stato tra gli ultimi tasselli a completare il quadro delle panchine di Serie A. Il tecnico livornese inizierà il ritiro con la nuova squadra il 17 luglio e nelle prossime settimane avrà modo di valutare da vicino tutti i giocatori a disposizione. Qualora Marianucci non dovesse rientrare pienamente nei piani del nuovo allenatore, il Napoli potrebbe valutare una nuova cessione per permettergli di trovare maggiore minutaggio. In quest’ottica, il Torino, ancora alla ricerca di rinforzi in difesa, potrebbe intensificare i contatti per riportare il giocatore sotto la Mole.

Il Torino vuole Marianucci per la difesa

Nel caso in cui Marianucci non dovesse trovare spazio nel progetto tecnico di Allegri, il Torino potrebbe tornare alla carica con il Napoli per provare a riportare il difensore in granata anche nella prossima stagione. Il prestito secco della scorsa annata aveva già evidenziato la volontà del club partenopeo di non privarsi definitivamente del giocatore, ma di valutarne la crescita. Le prossime settimane saranno quindi decisive per delineare il futuro del difensore e capire le intenzioni di tutte le parti coinvolte. Da parte sua, Marianucci potrebbe accogliere positivamente un eventuale ritorno in un ambiente che già conosce e nel quale ha avuto modo di trovare spazio nella seconda parte della scorsa stagione.