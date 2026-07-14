Il centrocampo è il reparto più abbondante dei granata e prima di acquistare sarà importante definire le cessioni

Il Torino nella prossima stagione giocherà con il 3-4-2-1, con un ruolo importantissimo che verrà svolto dai due centrocampisti centrali sia durante la manovra offensiva, sia soprattutto in fase di non possesso. Come sottolineato anche da Petrachi, che durante la conferenza di presentazione di Abate ha detto: “A centrocampo siamo anche in esubero“, il centrocampo è un reparto ricco di alternative. Questo tuttavia non significa che i granata non interverranno sul mercato a centrocampo, ma che probabilmente prima di fare nuovi acquisti bisognerà definire le cessioni .

Ilic in uscita altrimenti andrà via a zero

Tra i giocatore in uscita a centrocampo c’è sicuramente Ivan Ilic, che da tempo non rientra nei piani dei granata. Il serbo andrà in scadenza nel 2027, con il Torino che vuole venderlo in questa sessione per non perderlo a zero, visto l’importante investimento che era stato fatto. Ilic infatti era stato prelevato dal Verona per una cifra superiore ai 16 milioni, con i granata che ad oggi vorrebbero riuscire in parte a recuperare i soldi dell’investimento. Il Toro aveva cercato più volte di piazzare Ilic, in particolare allo Spartak Mosca, senza però riuscire a mandar in porto la trattativa. L’obiettivo dei granata ora resta quello di cedere il serbo, cercando di trovare una squadra interessata, privilegiando la cessione all’estero.

Le situazioni Gineitis e Casadei

Situazione diversa invece quella che riguarda Gvidas Gineitis, centrocampista lituano, seguito dal Celtic, che vorrebbe acquistarlo dai granata. Il giocatore è considerato importante per il Toro, visto l’elevato utilizzo nel corso della passata stagione, tuttavia i granata potrebbero decidere di venderlo di fronte alla giusta offerta. Gineitis infatti era arrivato al Torino dalla Spal, di fronte ad investimento minimo e dunque una sua cessione ora porterebbe il club a fare un plusvalenza importante. Infine, l’ultimo centrocampista seguito da diversi club è Cesare Casadei, che nonostante le prestazioni a volte discontinue nella scorsa stagione ha trovato spesso volte la via del gol. Il Torino al momento non sembra volersi privare del suo centrocampista, con i granata che puntano forte su di lui, visti gli ampi margini di miglioramento di Casadei.