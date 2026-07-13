Toro.it

Il portiere italiano non è stato convocato per il ritiro estivo del Bologna, la sua partenza è sempre più vicina

Federico Ravaglia è sempre più lontano dal Bologna. Il portiere infatti, non è stato convocato per il ritiro estivo, con l’allenatore Domenico Tedesco che non lo ritiene parte del progetto per la prossima stagione. Il portiere è sul mercato e tra i club interessati c’è anche il Torino, anche se attualmente appare una pista complicata. Oltre ai granata il portiere piace anche in Inghilterra, con il Watford che segue attentamente il classe ’99 del Bologna.

Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
TAG:
calciomercato home

ultimo aggiornamento: 13-07-2026

Iscriviti
Notificami
6 Commenti
più nuovi
più vecchi
andrepinga
andrepinga
49 minuti fa

Il brasiliano non lo conosco, Ravaglia si ed e’ un discreto portiere, come Montipo’. Falcone e’ piu’ forte pero’.

Kawasaki77
Kawasaki77
40 minuti fa
Reply to  andrepinga

Ravaglia è allo stesso livello di Paleari, se non qualcosa in meno…se sarà lui…acquisto inutile

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Quindi sarebbe questo il portiere di “primissimo livello”??? Uno con 39 presenze in serie A a 26 anni??
ahahahahahahahahahaahahahahahahahahah 🍿🍿🍿

Pedric
Pedric
55 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

No sarebbe Perri

Kawasaki77
Kawasaki77
40 minuti fa
Reply to  Pedric

Perri Mason?

Pedric
Pedric
17 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

No Luke, Petracchio non ha ancora saputo del tragico evento.

Calciomercato Torino, Ciammaglichella escluso dal ritiro e pronto all’addio

Calciomercato Serie A / Khalaili non supera le visite, Dybala resta a Roma