Il portiere italiano non è stato convocato per il ritiro estivo del Bologna, la sua partenza è sempre più vicina
Federico Ravaglia è sempre più lontano dal Bologna. Il portiere infatti, non è stato convocato per il ritiro estivo, con l’allenatore Domenico Tedesco che non lo ritiene parte del progetto per la prossima stagione. Il portiere è sul mercato e tra i club interessati c’è anche il Torino, anche se attualmente appare una pista complicata. Oltre ai granata il portiere piace anche in Inghilterra, con il Watford che segue attentamente il classe ’99 del Bologna.
Il brasiliano non lo conosco, Ravaglia si ed e’ un discreto portiere, come Montipo’. Falcone e’ piu’ forte pero’.
Ravaglia è allo stesso livello di Paleari, se non qualcosa in meno…se sarà lui…acquisto inutile
Quindi sarebbe questo il portiere di “primissimo livello”??? Uno con 39 presenze in serie A a 26 anni??
ahahahahahahahahahaahahahahahahahahah 🍿🍿🍿
No sarebbe Perri
Perri Mason?
No Luke, Petracchio non ha ancora saputo del tragico evento.