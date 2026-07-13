Il portiere italiano non è stato convocato per il ritiro estivo del Bologna, la sua partenza è sempre più vicina

Federico Ravaglia è sempre più lontano dal Bologna. Il portiere infatti, non è stato convocato per il ritiro estivo, con l’allenatore Domenico Tedesco che non lo ritiene parte del progetto per la prossima stagione. Il portiere è sul mercato e tra i club interessati c’è anche il Torino, anche se attualmente appare una pista complicata. Oltre ai granata il portiere piace anche in Inghilterra, con il Watford che segue attentamente il classe ’99 del Bologna.