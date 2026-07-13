Filippo Conzato torna ufficialmente al Torino, con il classe 2007 che dovrebbe aggregarsi alla primavera di Baldini
Il Torino è pronto a riabbracciare Filippo Conzato, attaccante classe 2007, che è pronto a ritornare sotto la Mole. Il giovane, dovrebbe essere aggregato alla primavera di Baldini. Conzato arriva in prestito con diritto di riscatto dal Vicenza, con il 2007 che dovrà convincere con le sue prestazioni sul campo i granata ad esercitare il riscatto al termine della prossima stagione.
Bella la foto del faccia di m…