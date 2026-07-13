Calciomercato Torino / La priorità del Torino è quella di trovare un nuovo primo portiere: oggi può essere la giornata della svolta

Torino che si trova in ritiro in Pinzolo. Dopo 3 giorni passati al Filadelfia, di cui la domenica in compagnia dei tifosi, oggi lunedì 13 luglio è il primo giorno di allenamenti in Val Rendena. Abate ha convocato 31 giocatori di cui 5 portieri: Paleari, Cereser, Siviero, Brezzo e Pellicanò. Assente Israel tra operazione e cessione in vista. Gerarchie ancora da definire ma la certezza è una: serve un nuovo primo portiere. In ottica di calciomercato, è questa la priorità di Petrachi e oggi potrebbe essere la giornata decisiva. Un incontro, anche solo telefonico, può sbloccare la situazione.

I nomi in lista

I nomi italiani sembrano defilati. Si tratta di Ravaglia (Bologna), Falcone (Lecce) e Montipò (Hellas Verona). Contatti ma non si sono chiuse le trattative. Ora i nomi più caldi sono esteri. Il brasiliano Lucas Perri del Leeds United e il paraguaiano Orlando Gill del San Lorenzo. Ma occhio anche al croato Dominik Livakovic del Fenerbahce. Gill costa troppo dopo il Mondiale per le casse del Torino e per il budget messo a disposizione da Cairo. Livakovic sullo sfondo quindi Lucas Perri è il favorito in questo momento. Il classe 1997 potrebbe diventare il nuovo numero 1 granata.

Le parole di Petrachi

Petrachi ha spiegato la situazione nella conferenza stampa di presentazione di Abate, dicendo su Gill: “Un mese e mezzo prima del Mondiale lo avevo contattato, stavo portando avanti una trattativa con l’ex presidente del San Lorenzo. Quel presidente ora è cambiato e quindi è saltato tutto, sono cambiati gli interlocutori. Purtroppo ahimè quando facciamo un nome succede questo, evidentemente col Mondiale è cambiato tutto. Gill si poteva chiudere a cifre ragionevoli ora i numeri sono diversi. Non è una trattativa completamente chiusa, ora il prezzo è triplicato”. Ma poi ecco la speranza: “Ho un portiere di primissimo livello che vuole venire al Toro, la società sta facendo resistenza ma se hai il giocatore dalla tua sei a metà dell’opera. Spero di incontrare i dirigenti lunedì e di trovare una formula per tornare a casa”.